Komise a EIB poskytují finanční prostředky v hodnotě 18 miliard eur na podporu ekologických investic

V rámci projektu Global Gateway oznámila Komise 27. dubna, že poskytne společně s EIB finanční prostředky na podporu investic do opatření v oblasti klimatu a udržitelných ekonomik v hodnotě 18 miliard eur.

Projekty budou zaměřeny především na pomoc při překlenutí globální mezery ve financování klimatu a na podporu prevence, adaptace a zmírňování. Cílem Global Gateway je zmobilizovat v letech 2021 až 2027 investice ve výši 300 miliard eur z celého světa a to pomocí kombinace grantů, zvýhodněných půjček a záruk, aby se snížilo riziko investic soukromého sektoru.

„Evropa je již nyní celosvětově největším poskytovatelem oficiální rozvojové pomoci a finančních prostředků na klimatická opatření. Na překlenutí mezery ve financování v oblasti změny klimatu to však nestačí: přispět musíme všichni. Právě zde vstupuje do hry naše investiční strategie Global Gateway. Jejím prostřednictvím investujeme do projektů, které naši partneři potřebují – od prevence přírodních rizik až po čistou dopravní a energetickou infrastrukturu. A těchto 18 miliard eur nám umožní zahájit daleko více takovýchto projektů. Global Gateway pomůže urychlit klimatickou transformaci po celém světě, zlepšit život lidí a zvýšit odolnost našich partnerských zemí,“ uvedla předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu na summitu Global Citizen NOW v New Yorku.

Prezident Evropské investiční banky (EIB) Werner Hoyer prohlásil: „Díky našemu pevnému partnerství s Evropskou komisí již EIB Global mobilizovala v rámci strategie Global Gateway investice v hodnotě 31 miliard eur. Tento nový finanční balíček uvolní další podporu EU pro projekty, které budou mít zásadní význam pro partnerské země a některé další oblasti světa, jež transformaci nejvíce potřebují. Jsme přesvědčeni, že iniciativa Global Gateway významně přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje, závazku, který důsledně plníme v souladu s partnery na celém světě.“

Souvislosti

Strategie Global Gateway je pozitivní nabídkou EU partnerským zemím na podporu jejich odolnosti a udržitelného rozvoje. Záměrem této nabídky je zacelit globální investiční mezeru prostřednictvím investic veřejného a soukromého sektoru založených na hodnotách, dále podporovat globální hospodářské oživení a prosazovat souběžnou ekologickou a digitální transformaci mimo EU.

Cílem strategie Global Gateway je mobilizovat celosvětově v letech 2021 až 2027 investice ve výši 300 mld. eur, a to kombinací grantů, zvýhodněných úvěrů a záruk snižujících riziko pro investice soukromého sektoru.

Realizace strategie EU Global Gateway je na dobré cestě tohoto cíle dosáhnout. Rozvojová složka Evropské investiční banky s názvem EIB Global zmobilizuje v zájmu splnění tohoto cíle nejméně 100 mld. eur. Díky financování z Evropské investiční banky již bylo uvolněno 31 mld. eur.

Komise poskytne záruku z rozpočtu EU na úvěry EIB ve prospěch Global Gateway ve výši 8,3 mld. eur. EIB Global nyní poskytne dalších 1,5 mld. eur na podporu úvěrů EIB ve výši až 10 mld. eur. Evropská komise a EIB tak společně poskytnou finanční prostředky ve výši 18 mld. eur na projekty zaměřené na podporu ekologické, digitální a spravedlivé transformace v celosvětovém měřítku.

EU a její členské státy jsou i nadále největším světovým dárcem a v roce 2022 poskytly 43 % celosvětové oficiální rozvojové pomoci (ORP). Kolektivní ORP se v roce 2022 zvýšila na 92,8 mld. eur oproti 71,6 mld. eur v roce 2021.