Evropská komise zveřejnila návrh nařízení týkající se novely evropského právního rámce pro klima

Změna klimatu zůstává hlavní výzvou nadcházejících desetiletí. Touto iniciativou se novelizuje evropský právní rámec pro klima tak, aby zahrnoval klimatický cíl roku 2040, což EU pevně nasměruje ke klimatické neutralitě do roku 2050.
Navazuje se tím na Sdělení o cíli Evropy v oblasti klimatu pro rok 2040, kterým byl zahájen proces stanovení tohoto klimatického cíle. Do iniciativy mohou být zahrnuty i další prvky související s fungováním evropského právního rámce pro klima.
EU 176_25 EK Pracovní dokument útvarů – SWD(2025)524
