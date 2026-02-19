03/2025

Evropská komise aktualizuje certifikaci dovozu ekologických produktů

19. 2. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

europe-5198326_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení týkající se dovozu ekologických produktů – seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů.

Evropská unie dříve dovážena ekologické produkty, které byly certifikovány kontrolními orgány, jejichž normy byly uznány za rovnocenné pravidlům stanoveným ve zrušených právních předpisech EU o ekologické produkci. Zmíněné uznání pozbylo platnosti dne 1. ledna 2025. Tento pozměňovací návrh uvádí seznam kontrolních orgánů a subjektů, které byly uznány, aby za účelem dovozu ekologických produktů do EU prováděly certifikaci hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů v zemích mimo Unii, a to v souladu s novým platným legislativním rámcem EU pro ekologické produkty.

EU 43_26 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2026)1303400

EU 43_26 EK Příloha – Ares(2026)1303400

