03/2025

Evropská komise prodloužila platnost stávajících povolení k používání látek obsahujících šestimocný chrom

19. 2. 2026| zdroj: MPO0

science-5314418_640
zdroj: pixabay

Byl zveřejněn souhrn rozhodnutí Komise, kterým se mění některá rozhodnutí o povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek obsahujících šestimocný chrom (zveřejněno ECHA 11. 2. 2026).

Evropská komise prodloužila lhůtu platnosti 88 stávajících povolení k používání látek obsahujících šestimocný chrom. Společnosti, které již mají povolení nebudou muset připravovat a předkládat přezkumné zprávy, pokud se neočekává, že rozhodnutí Komise vstoupí v platnost dříve než připravované omezení podle nařízení REACH týkající se těchto látek. Prodloužení platnosti povolení se týká také několika společností v České republice.

Vědecké výbory agentury ECHA v současné době připravují svá stanoviska k omezení šestimocného chromu. Jejich konečné stanovisko se očekává do konce roku 2026. Nařízení Komise o omezení, které nahradí současné povolování podle nařízení REACH pro látky obsahující šestimocný chrom, se očekává do konce roku 2028.

