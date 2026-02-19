Evropská komise prodloužila platnost stávajících povolení k používání látek obsahujících šestimocný chrom

Byl zveřejněn souhrn rozhodnutí Komise, kterým se mění některá rozhodnutí o povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek obsahujících šestimocný chrom (zveřejněno ECHA 11. 2. 2026).
Evropská komise prodloužila lhůtu platnosti 88 stávajících povolení k používání látek obsahujících šestimocný chrom. Společnosti, které již mají povolení nebudou muset připravovat a předkládat přezkumné zprávy, pokud se neočekává, že rozhodnutí Komise vstoupí v platnost dříve než připravované omezení podle nařízení REACH týkající se těchto látek. Prodloužení platnosti povolení se týká také několika společností v České republice.
Vědecké výbory agentury ECHA v současné době připravují svá stanoviska k omezení šestimocného chromu. Jejich konečné stanovisko se očekává do konce roku 2026. Nařízení Komise o omezení, které nahradí současné povolování podle nařízení REACH pro látky obsahující šestimocný chrom, se očekává do konce roku 2028.
