Ministr Havlíček na akci „České Antverpy“: Energeticky náročný průmysl musí zůstat konkurenceschopný i během transformace

Dekarbonizace a konkurenceschopnost nesmí ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka proti sobě. Vicepremiér to řekl na odborném setkání „České Antverpy“, které se věnovalo budoucnosti a výzvám tuzemského chemického a energeticky náročného průmyslu. Klíčem k úspěchu je podle Havlíčka realisticky řízená transformace, snižování byrokracie a cílená investiční podpora, která v chemickém sektoru už nyní dosahuje miliardových částek.
„Naším cílem je zvládnout transformaci tak, aby nevedla k oslabení průmyslové základny Evropy. Nechceme dopustit další nárůst byrokracie a nadměrné regulace, které brání českým firmám v rozletu,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Energeticky náročný průmysl tvoří páteř české ekonomiky a po automobilovém průmyslu je právě chemie druhým největším zdrojem tržeb, přičemž její podíl na zpracovatelském průmyslu dosahuje 16 procent. Před odvětvím sice stojí řada výzev v podobě udržitelnosti a snižování emisí, nesmí však docházet k oslabování průmyslové základny Evropy. Ministr Havlíček v této souvislosti uvedl, že Česká republika na evropské úrovni konzistentně upozorňuje na nutnost podpory konkurenceschopnosti a odmítá nárůst nadměrné regulace. Aktivním krokem v tomto směru je i zapojení Česka do Aliance pro energeticky náročný průmysl a Aliance pro kritické chemické látky.
Jedním z nejviditelnějších rizik transformace jsou v současnosti vysoké ceny energií, které představují zásadní zátěž pro celé hospodářství. Ministr Havlíček připomněl, že klíčovým opatřením vlády pro letošní rok je plné převzetí poplatku na podporu obnovitelných zdrojů státem. Díky tomuto kroku klesá od ledna regulovaná složka ceny elektřiny u průmyslových odběratelů o 21 procent a u velkých odběratelů až o 34 procent. Stát se tak snaží vytvářet předvídatelné prostředí, které sníží cenovou volatilitu a investiční nejistotu. Současně je nutné sladit tempo rozvoje sítí s již nastartovaným rozvojem obnovitelných zdrojů, kde došlo k výraznému zrychlení povolovacích procesů.
Kromě cenových opatření je pro úspěšnou modernizaci zásadní financování investic do infrastruktury. V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost získalo 510 projektů v chemickém průmyslu dotaci ve výši 3,13 miliardy korun. Významná podpora směřovala také do ocelářství, kde 40 projektů obdrželo 849 milionů korun, a do sklářského a keramického průmyslu, kde 144 projektů získalo celkem 889 milionů korun. Tyto prostředky jsou určeny zejména na úspory energie, rozvoj digitálního podniku a oběhové hospodářství.
Podle Karla Havlíčka je pro budoucnost českého průmyslu nezbytný otevřený dialog. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto úzce spolupracuje se Svazem chemického průmyslu i dalšími svazy prostřednictvím specializovaných pracovních skupin. „Dekarbonizace a konkurenceschopnost nejsou protiklady, pokud je transformace řízena koordinovaně a s důrazem na ekonomickou udržitelnost. MPO zůstává aktivním partnerem českého průmyslu při prosazování opatření, která podpoří inovace a stabilitu,“ uzavírá ministr.
