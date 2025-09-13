EU spouští iniciativu za 17,5 miliardy eur na podporu energetické účinnosti malých a středních podniků

Evropská komise a skupina EIB spustily iniciativu „Energy Efficiency in SMEs“, která má podpořit malé a střední podniky při investicích do energetických úspor. Jedná se o první z šesti klíčových kroků stanovených v Energy Efficiency Roadmap, a tím i o důležitý milník v plnění Affordable Energy Action Plan. Cílem je pomoci podnikům čelit rostoucím cenám energií a odstranit bariéry, které jim brání v zavádění úsporných řešení.
Nová iniciativa zdvojnásobuje rozpočet na podporu na 17,5 miliardy eur v příštích třech letech a má zasáhnout až 350 000 malých a středních podniků po celé Evropě. Kromě financování se zaměří i na poradenské služby, rozšíření garančních schémat a podporu investic do moderních technologií – od elektrických kotlů a průmyslových tepelných čerpadel po instalace solárních panelů a renovace budov. Podle Komise mohou firmy dosáhnout úspor energií ve výši 25–30 %.
Evropská unie tím reaguje na skutečnost, že malé a střední podniky, které tvoří 99 % všech firem v EU a zaměstnávají 90 milionů lidí, investují do energetických úspor pouze polovičním tempem oproti velkým společnostem. Komise proto chystá i další kroky – na začátku příštího roku zveřejní strategii pro vytápění a chlazení a akční plán pro elektrifikaci, které mají otevřít nové možnosti pro snižování spotřeby energie v podnicích.
