EU a Vietnam posilují partnerství

Evropská unie a Vietnam se dohodly na povýšení svých vztahů na Komplexní strategické partnerství, které posílí spolupráci v oblastech obchodu, energetiky, klimatu a bezpečnosti. Jde o významný milník po 35 letech vzájemné spolupráce.
Nové partnerství umožní užší spolupráci v široké škále oblastí, včetně obchodu a investic, udržitelného rozvoje, klimatu a energetiky, digitalizace, výzkumu a inovací i bezpečnostních otázek. Zároveň vytvoří prostor pro prohloubení dialogu o lidských právech a základních svobodách. Rozhodnutí odráží výrazné posílení vztahů mezi EU a Vietnamem za poslední tři desetiletí a společný zájem reagovat na proměňující se mezinárodní prostředí. Obě strany sdílejí závazek k mezinárodnímu právu, multilateralismu a otevřenému a spravedlivému obchodu.
Partnerství navazuje na dlouhodobou spolupráci, včetně Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, která v posledních letech výrazně podpořila obchod i investice. Spolupráce se rozvíjí také v oblasti udržitelného rozvoje, čisté energie, ochrany klimatu a životního prostředí, vzdělávání, bezpečnosti a regionální stability.
