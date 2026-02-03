EU a Indie posilují strategické partnerství do roku 2030

Prezident Evropské rady Antonio Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen navštívili Indii jako hlavní hosté při 77. Dni republiky (25.–27. ledna 2026) na pozvání premiéra Narendry Modiho. Návštěva symbolizuje rostoucí hloubku a dynamiku partnerství EU–Indie a potvrzuje společný zájem o podporu multipolárního, stabilního a mírového světového řádu. Při ceremoniálu se poprvé účastnila i evropská vojenská a námořní jednotka EU.
Během 16. summitu EU–Indie se lídři dohodli na dalším posílení partnerství založeného na demokracii, lidských právech, právním státě a pravidly mezinárodního práva. Diskutovali o bezpečnosti, udržitelném růstu, klimatických a biodiverzitních opatřeních a urychlení naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Summit zahrnoval také EU–India Business Forum, kde lídři vyzvali k ambiciózním investicím a posílení obchodních a investičních vazeb.
Historickým milníkem bylo uzavření EU–Indie Dohody o volném obchodu (FTA), která má zvýšit bilaterální obchod a investice, diverzifikovat dodavatelské řetězce a podpořit udržitelný růst. Lídři rovněž podepsali Bezpečnostní a obranné partnerství EU–Indie, zahájili jednání o dohodě o výměně utajovaných informací a dohodli se na spolupráci v oblasti čisté energie, vodíku, inovací, technologií, digitální infrastruktury a průmyslové spolupráce.
EU a Indie se také dohodly na společné strategické agendě do roku 2030, zaměřené na prosperitu, udržitelnost, inovace, bezpečnost, konektivitu a vzdělávání. Byly spuštěny pilotní projekty, jako je European Legal Gateway Office pro podporu mobility pracovníků a EU–India Startup Partnership, a dohodnuty nové iniciativy v oblasti vzdělávání a dovedností. Summit potvrzuje strategický význam hluboké ekonomické, technologické a vzdělávací spolupráce mezi EU a Indií.
Komentáře