Z vypouštěné vody vyrobila malá vodní elektrárna ekologickou elektřinu pro malé město

Elektřinu, která by na rok vystačila malému městu, loni vyrobila malá vodní elektrárna Kořensko 2. Konkrétně do přenosovou soustavy dodala 2 470 MWh ekologické elektřiny, tedy o 655 MWh více než před rokem. Zajímavostí je, že její turbínu pohání voda, kterou Jaderná elektrárna Temelín po svém využití vrací zpět do řeky Vltavy.
„Meziročně vyšší výroba souvisí s plynulejším provozem samotné malé vodní elektrárny a delším provozem naší elektrárny. Loni byla temelínská elektrárna díky absenci jedné odstávky pro výměnu paliva v provozu o dva měsíce déle a to se promítlo i do výroby kořenské vodní elektrárny,“ upřesnil Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Temelín slouží jako zdroj vody pro elektrárnu Kořensko 2 už více než čtvrt století. Voda, kterou jihočeská jaderná elektrárna vypouští do Vltavy, protéká Peltonovou turbínou malé vodní elektrárny a umožňuje tak výrobu bezemisní elektřiny. Například uhelná elektrárna se stejnou výrobou by spotřebovala přibližně 2 000 tun uhlí a vypustila více než 1 500 tun oxidu uhličitého.
Druhá energie z vody, která by se jinak vrátila do řeky
„Jde o ukázkový příklad zvyšování efektivity jaderné energetiky. Díky malé vodní elektrárně dokážeme využít vodu, která by se jinak pouze vrátila do řeky, a přeměnit ji na další čistou elektřinu. Nejde přitom o zanedbatelné množství. Pokryla by totiž roční spotřebu přibližně šesti stovek českých domácností,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Vltavská voda je do areálu Jaderné elektrárny Temelín dopravována pomocí čerpadel z čerpací stanice Hněvkovice. Po využití je následně o několik kilometrů níže z velké části vracena do řeky právě prostřednictvím malé vodní elektrárny Kořensko 2. Ta zahájila provoz v roce 1999 a za dobu své existence vyrobila už 48,8 tisíce MWh elektřiny.
Komentáře