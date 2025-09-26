Emisní povolenky: návrh mechanismu bránícímu neúnosnému nárůstu cen

Think-tank IDEA při CERGE-EI zveřejňujenovou studiik evropskému systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) – klíčovému nástroji, který zajišťuje, že za vypouštění skleníkových plynů se platí a že se vyplatí investovat do čistších technologií. Studie potvrzuje, že systém skutečně pomáhá snižovat emise a je nákladově efektivní, zároveň však upozorňuje, že současné mechanismy na stabilizaci cen povolenek nejsou dostatečné.
Autoři proto navrhují zavést cenové pásmo, tedy minimální a maximální cenu povolenek, které by udrželo ceny v rozumných mezích a zajistilo, že systém zůstane dlouhodobě funkční a společensky přijatelný. Evropský systém povolenek je již dnes úspěšný – od roku 2005 se emise v sektorech zahrnutých do EU ETS snížily téměř o 40 %, zatímco celkové emise EU klesly o necelých 30 %. Empirické studie zároveň ukazují, že povolenky nebrzdí hospodářský růst ani zaměstnanost. Při srovnání s ekonomickými odhady klimatických škod se současné ceny povolenek ani nejeví nadměrně vysoké.
Rozšíření zpoplatnění emisí i na skleníkové plyny generované dopravou a vytápěním budov v rámci nového systému EU ETS 2 je ekonomicky efektivním nástrojem na snížení emisí a pro účinnou ochranu klimatu. Nicméně, aby systém EU ETS 2 dobře fungoval, je nutno stanovit jak budoucí množství vydávaných povolenek, tak mít mechanismy proti nadměrným cenovým výkyvům. Příliš nízké ceny nepovedou k dosažení klimatických cílů, příliš vysoké ceny naopak povedou k neúnosným dopadům na občany a zesílí odpor vůči opatřením a ochraně klimatu obecně.
Současné ochranné mechanismy v systému EU ETS nejsou pro stabilizaci cen dostatečné. Zároveň existuje několik faktorů, které mohou vést k tlaku na růst cen povolenek: vyšší klimatické ambice Evropské unie, přísné nastavení počátečního množství povolenek v EU ETS 2 a nejistoty ohledně technologického vývoje. V současnosti je hlavní pojistkou proti výkyvům cen v EU ETS rezerva tržní stability (MSR) tvořená rezervní zásobou emisních povolenek. Ta funguje jako automatický mechanismus, který určuje, kdy se emisní povolenky stahují z trhu do rezervy a kdy se naopak uvolňují zpět. Ukazuje se však, že MSR se současným nastavením dostatečnou ochranu proti nárůstu ceny nenabízí. Dokonce může cenové šoky i zesilovat a není účinná při rychlém a rovnoměrném růstu cen povolenek.
Autoři studie IDEA jako vhodné řešení navrhují zavedení cenového pásma – tedy minimální a maximální ceny povolenek. Tento mechanismus se již využívá v některých dalších regionech a je podpořen odbornou literaturou. „Cenové pásmo by zajistilo, že ceny nebudou příliš nízké, aby nevymizel motivační efekt ke snižování emisí, ani příliš vysoké, aby nedopadly neúnosně na občany a nezpůsobily odpor vůči klimatické politice,“ vysvětluje spoluautor studie Tomáš Protivínský.
Přiměřené ceny emisních povolenek umožní dosahovat klimatických cílů bez neúnosné zátěže občanů a ekonomiky. Při ceně povolenky v EU ETS 2 kolem 55 €/t CO₂ by se podle výpočtů IDEA zvýšily roční náklady průměrné české domácnosti zhruba o 5 000 Kč, tedy méně než jedno procento jejího rozpočtu. Domácnosti mají navíc možnost snižovat své dodatečné náklady přechodem na čistší technologie a zdroje energie – právě tento motivační efekt je hlavním smyslem systému povolenek. Pro ty domácnosti, které nemají k takovým alternativám přístup nebo si je nemohou finančně dovolit, je zásadní, aby je stát dokázal včas identifikovat a zajistil jim cílenou a účinnou pomoc prostřednictvím Sociálního klimatického fondu a dalších výnosů z emisních povolenek.
Emisní povolenky zůstávají klíčovým pilířem evropské klimatické politiky. Díky nim lze dosahovat klimatických cílů nákladově efektivním způsobem a bez ohrožení ekonomiky. Aby však systém odolal budoucím tlakům na růst cen a zůstal dlouhodobě stabilní, je nezbytné doplnit ho o skutečně spolehlivé ochranné mechanismy.
Komentáře