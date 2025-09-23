Ember: Solární boom ve střední Evropě limitují přenosové sítě. Česko ale ukazuje cestu díky bateriím a flexibilitě

Zatímco se střední Evropa stává významným solárním regionem s růstem dvojnásobným oproti průměru EU, nedostatečná investice do bateriových úložišť a flexibility ohrožuje stabilitu přenosových soustav a další rozvoj obnovitelných zdrojů. Sousední Polsko muselo v létě například omezit výrobu a regionu kvůli tomu hrozí, že nevyužije svůj průmyslový potenciál.
Studie Turning to the sun: Solar rise in Central Europe mezinárodního think tanku Ember však ukazuje, že právě Česko se může stát příkladem v nasazování flexibility, která hraje důležitou roli při zvládnutí energetické transformace.
Podle studie vzrostla od roku 2019 výroba solární energie v zemích Visegrádské čtyřky téměř šestinásobně, z 5 TWh na 29 TWh. Jen v Česku se solární produkce téměř zdvojnásobila a letos v červnu dosáhla rekordních 14,7 % na celkové výrobě elektřiny. „Region střední Evropy patří k rychle rostoucím solárním trhům. Aby si však tuto dynamiku udržel, musí se nyní stejně rychle zaměřit i na rozvoj baterií a flexibility,“ shrnuje jednu z výzev Tatiana Mindek, analytička z think tanku Ember.
Data ze studie odhalují kritický nepoměr. Ačkoliv region generuje 10 % solární kapacity EU, disponuje méně než 2 % instalované kapacity velkokapacitních baterií. V Polsku tak například bylo v červnu 2025 nutné omezit v průměru 12 % výroby z velkých solárních elektráren z důvodu přetížení sítě. Další překážkou je nízká vybavenost domácností chytrými elektroměry, která například v Česku dosahuje pouhých 3 % oproti více než 90 % ve Španělsku či Francii.
Studie zároveň upozorňuje, že Polsko a Maďarsko patří mezi lídry ve výrobě baterií, ale na domácím trhu je téměř nevyužívají. Region tak riskuje, že promarní svou silnou pozici v dodavatelském řetězci čistých technologií a nezajistí si vlastní energetickou bezpečnost a stabilitu.
Česko jako model pro region
Zatímco okolní země váhají, Česká republika podle studie ukazuje první praktické zkušenosti s využíváním flexibility v domácnostech. Potvrzuje to také Prokop Čech, spolumajitel a šéf datového týmu ze společnosti Delta Green.
„Česko patří mezi první země v regionu, které tuto možnost využívají. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS společně s námi jako první v regionu CEE spustil a začal aktivně využívat flexibilitu domácností k vyrovnávání sítě. V dubnu 2025 jsme vstoupili na trh s podpůrnými službami a certifikovali jsme první blok složený ze stovek rezidenčních baterií. Tyto domácnosti dnes automatizovaně pomáhají vyrovnávat síť výkonem až 2 MW a za tuto službu jsou finančně kompenzovány. Podle odhadů by flexibilita domácností mohla v roce 2030 dosáhnout až 3,5 GW,“ uvedl Čech.
Přínosy flexibility se projevily během lokálního blackoutu 4. července 2025. „Během prvních hodin výpadku pomohlo síť stabilizovat přes 900 domácností zapojených do naší platformy, které ve svých bateriích pohltily 6 MWh přebytečné elektřiny. Celkem bylo ten den přes naši platformu aktivováno přes 11 MWh flexibility,“ dodává Čech.
Podle dat SolarPower Europe je v českých domácnostech instalováno kolem 1,9 GWh kapacity v bateriích, které čekají na plné využití.
Komentáře