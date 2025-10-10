Dalších 200 milionů korun na protierozní opatření pro odolnou a zdravou krajinu

Ministerstvo životního prostředí uvolňuje dalších 200 milionů na protierozní opatření v krajině. Podpora z Operačního programu Životní prostředí je určena na tvorbu a obnovu tůní, mokřadů, remízků a dalších vodních a vegetačních prvků, stejně jako na úpravy drenáží a příkopů, které odvádějí vodu z krajiny. Tato opatření pomáhají zadržovat vodu, bránit erozi a posilovat odolnost krajiny vůči suchu i povodním.
Od roku 2021 schválil resort z Operačního programu Životní prostředí podporu již pro 67 projektů v objemu více než jedné miliardy korun. Dalších deset projektů za 104 milionů korun pak bylo podpořeno z nedávno ukončené výzvy z Národního programu Životní prostředí a desítky nových žádostí ještě prochází schvalovacím procesem.
„Zájem o investice na obnovu krajiny je značný. V ukončené výzvě jsme přijali 34 projektů a požadovaná dotace přesáhla alokovanou částku o více než 70 milionů korun. S ohledem na naléhavost a přínos podobných protierozních opatření jsme na ně vyčlenili dalších 200 milionů korun,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
„Těší mě, že vlastníci a správci pozemků mají o tato opatření zájem. Je to jasný signál, že si uvědomují jejich význam pro zadržování vody v krajině, ochranu půdy před erozí a posílení ekologické stability snižující riziko povodní. Z těchto projektů mají nakonec užitek nejen oni, ale všichni obyvatelé dotčených obcí a regionů,“ doplňuje ministr Hladík. Připomíná také, že snazší realizaci opatření umožnila loňská novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kdy je nyní možné vytvořit nový krajinný prvek jako součást zemědělské půdy bez odnímání a odvodů.
Nově vyhlašovaná výzva cílí na majitele a správce pozemků v tzv. přechodových regionech, tedy ve Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. O dotaci budou moci od 8. října do 17. prosince 2025 žádat obce, města, kraje, veřejnoprávní, příspěvkové či státní organizace, nadace, školy, církve i podnikající či nepodnikající fyzické osoby.
„Podpora je určena větším projektům a v závislosti na typu opatření může pokrýt až 100 procent způsobilých výdajů,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. „Čerstvě otevřená výzva zároveň doplňuje běžící 73. výzvu, která je určena pro méně rozvinuté regiony, k nimž patří Ústecký, Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, a která rovněž potrvá do 17. prosince 2025,“ dodává ředitel Valdman.
Účelem programu je posílit ekologickou stabilitu krajiny, zlepšit její odolnost vůči suchu, povodním a dalším projevům změny klimatu.
