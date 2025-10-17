ČIŽP v praxi: Kontroly a moderní nástroje dohledu – závěrečný panel prvního dne konference PPE 2025

Třetí, závěrečný panel prvního dne konference Povinnosti v podnikové ekologii 2025 (PPE) nese název ČIŽP v praxi: Kontroly a moderní nástroje dohledu a zaměří se na to, jak moderní technologie i důsledná prevence pomáhají firmám předcházet problémům při kontrolách a zefektivňují inspekční činnost.
Těšit se můžete na tyto přednášky:
Kontroly těsnosti a prevence úniků závadných látek podle vodního zákona
Vodní zákon ukládá povinnost pravidelných kontrol těsnosti nádrží a potrubí, v nichž jsou skladovány závadné látky. Tato přednáška Robina Náseho nabídne ucelený výklad legislativních povinností souvisejících s prevencí úniků závadných látek a objasní, které objekty a provozy spadají pod režim kontrol.
Účastníci se seznámí s povinnostmi provozovatelů při skladování a manipulaci se závadnými látkami, s rozdíly mezi skladovacími a havarijními objekty, s požadavky na technický stav, dokumentaci i pravidelné revize. Nebudou chybět ani postupy, jak prokázat soulad s právními předpisy a předejít pokutám při kontrolách, a přehled povinností v souvislosti s provozováním odlučovačů ropných látek, záchytných van či zkoušek těsnosti u havarijních jímek.
Využití moderních technologií (dron, družice apod.) při kontrolách ČIŽP
Moderní technologie mění způsob, jakým inspekce sledují stav životního prostředí i dodržování předpisů. Martin Marko představí projekt realizovaný ve spolupráci České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí, který se zaměřuje na využití dálkového průzkumu Země pro podporu dozorových činností.
Účastníci se seznámí s praktickými příklady využití dat z družic Sentinel, Landsat či Planet a z bezpilotních systémů (UAV) při monitoringu nelegálních skládek, terénních úprav a činností s dopadem na životní prostředí. Prezentace nabídne i ukázky z posledních pěti let činnosti ČIŽP (od havárií po environmentální incidenty) a přiblíží, jak mohou data z dronů a družic pomoci při detekci změn, vyhodnocování rizik a efektivnější ochraně životního prostředí.
Tento panel uzavře první konferenční den, který se ponese v duchu praktických řešení a zkušeností z terénu. Po jeho skončení bude následovat večeře a společenský večer s hospodským kvízem na téma podnikové ekologie – ideální příležitost k neformálnímu setkání, odpočinku a sdílení zkušeností s kolegy z oboru.
