Česko během zimy ušetřilo přes 800 milionů kubíků plynu

Loni v červenci schválili ministři členských států EU zodpovědní za energetiku závazek snížit spotřebu plynu o 15 procent. Pro Českou republiku to znamenalo ušetřit v období od října 2022 do března 2023 přibližně 800 milionů metrů krychlových oproti předešlé topné sezóně. Tento cíl se podařilo splnit více než o dva měsíce dříve. V období od 1. října do 16. ledna 2023 se snížila spotřeba plynu v České republice o 807,5 milionů metrů krychlových. Vyplývá to z dat Energetického regulačního úřadu. Nižší spotřeba plynu výrazně přispívá k tomu, že současné zásoby plynu jsou nejvyšší k dnešnímu datu v historii.

„Potvrzuje se to, co říkám od loňského jara – úspory energií jsou velmi účinným a ve svém důsledku velmi levným nástrojem na posilování energetické bezpečnosti. A to, že se nám podařilo splnit náš cíl ušetřit během topné sezóny 800 milionů metrů krychlových plynu s takovým předstihem, je skvělá zpráva. Každému, kdo se na tomto zodpovědném přístupu ke spotřebě plynu podílí, tak patří velký dík. I díky tomu jsou tuzemské zásoby plynu oproti loňsku více než dvojnásobné,“říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává:„Splněním tohoto cíle však důležitost úspor nijak nekončí. Úspory plynu nám pomáhají dosahovat rekordní úrovně zásob plynu, což posiluje naši odolnost vůči případným krizovým situacím a tedy naši energetickou bezpečnost. Každý ušetřený kubík plynu nám navíc pomůže s přípravou na další topnou sezónu. Sníží tak tlak na rychlou tvorbu zásob plynu a tím i na růst cen.“

Za minulý rok se v České republice spotřebovalo více než 7,5 miliardy metrů krychlových plynu, což je přibližně o pětinu plynu méně než v roce 2021. „Celkem se tak v České republice spotřebovalo o přibližně 1,9 miliardy metrů krychlových méně oproti předchozímu roku. Pro představu to přibližně odpovídá spotřebě celé země ve dvou zimních měsících,“vypočítává zástupce vrchního ředitele energetiky a jaderných zdrojů René Neděla s tím, že během topné sezóny se spotřeba ještě o něco snížila. Průměrná spotřeba od října do půlky ledna je více než o 23 procent nižší než v předešlém roce. To znamená, že se v období od začátku října dosud podařilo snížit spotřebu plynu oproti minulé topné sezóně o více než 850 milionů kubíků.

Snižování spotřeby plynu pomáhá s udržováním rekordně vysoké úrovně zásob plynu. Ty k 23. 1. 2023 dosahovaly výše 2 781 milionů metrů krychlových, jsou tak více než dvojnásobné oproti předešlému roku a z historických dat vyplývá, že jsou rekordní i oproti předešlým topným sezónám. „Vysoká úroveň zásob plynu se pozitivně promítá do jeho ceny a přispívá k jejímu poklesu,“dodává Neděla.