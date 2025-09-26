Česká národní expozice: Co nového přináší nařízení o ekodesignu v praxi?

Na České národní expozici se dozvíte, jaké nové požadavky přináší evropské nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (č. 2024/1781) na ekologické parametry výrobků uváděných na trh. Tato pravidla se dotknou širokého spektra podnikatelů napříč odvětvími. Tématu se budeme věnovat v rámci doprovodného programu na České národní expozici při Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV).
Co se na semináři dozvíte:
- jaké požadavky přináší nové nařízení a jaký je harmonogram jejich zavádění;
- které výrobkové skupiny budou regulovány dle pracovního plánu Komise na období 2025 – 2030;
- jaké parametry mohou být u výrobků sledovány (životnost, opravitelnost, recyklovatelnost, dostupnost náhradních dílů, atd.);
- co znamená zavedení digitálního pasu výrobku a jaké informace by měl obsahovat;
- více o povinnosti vykazovat způsob nakládání s neprodaným zbožím;
- jak se mohou firmy zapojit do připomínkování sektorových předpisů a ovlivnit tak jejich podobu.
Seminář je určen všem podnikům, které chtějí porozumět aktuálním legislativním změnám v oblasti ekodesignu a připravit se na ně s dostatečným předstihem. Cílem je nabídnout srozumitelný přehled nových pravidel a vytvořit prostor pro otevřenou diskuzi. Registrujte se na seminář již nyní na webových stránkách MPO.
Mezinárodní strojírenský veletrh se bude konat od 7. do 10. října na brněnském výstavišti. Již pošesté se tam otevře i celá velká expozice českých institucí a agentur, které na jednom místě poskytují služby podnikatelům. Systém podpory tak z jednoho místa míří na podnikatele od fáze vzniku nápadu, přes výrobu prototypu, vývoj až po fázi exportu produktu do zahraničí.
Česká národní expozice rovněž nabízí bohatý doprovodný program zaměřený na technologie nebo dotační příležitosti. K vidění bude řada exponátů, například model dostavby JE Dukovany, vozítko na Mars z tvorby českých studentů či chytrý elektroměr, který umožní výrazné úspory energií. Více se dozvíte na webu www.ceskanarodniexpozice.cz.
