Budoucnost je teď. EKOFILM otevírá témata, která hýbou světem

Již od 16. do 19. října nabídne51. ročník mezinárodního filmového festivalu EKOFILM filmy z celého světa, inspirativní diskuze i osobnosti, které hýbou veřejným děním. Letošním mottem je heslo „Deal? Dýl?“, které propojuje anglické deal (dohoda) s českým dýl (déle). Festival bude hledat odpověď na zásadní otázku: Dokáže se lidstvo dohodnout s přírodou, nebo budeme nezbytné kroky jen dál odkládat?
„Na festivalu otevřeme důležité otázky – nejen o tom, jak dlouho naše planeta ještě vydrží, ale především o tom, co jsme my všichni ochotni udělat, aby vydržela déle – tedy „dýl“ - aby tady naše děti mohly žít dýl. Každodenní volby mohou vypadat jako maličkosti, ale mají obrovský dopad. Těší mě, že se do 51. ročníku EKOFILMu přihlásilo historicky nejvíce snímků - 242. A jsem rád, že se festivalu daří víc a víc dostávat zásadní společenská témata blíže k lidem,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), pod jehož záštitou festival probíhá.
Videopozvánku ministra Hladíka a greenfluencerky Elišky Víravové najdete zde.
Filmy, které inspirují i zneklidňují
Do soutěžního programu se letos přihlásilo rekordních 242 filmů z 48 zemí. Výběr 25 nejlepších přináší silné premiéry i tituly ze světových festivalů. Mezi nimi například Děti z mizejícího ostrova, koprodukované Darrenem Aronofskym, sledující rodinu nucenou opustit potápějící se domov. Dokument Fantastické plasty se dívá na globální krizi plastů a průmyslové zákulisí jejich produkce. Investigativní snímek Had a kosatka oceňovaného novináře Johna Carlose Freye odhaluje korupci spojenou se stavbou přehrad v USA. Film Zavirovaná planeta pak sleduje cesty nejnebezpečnějších virů z říše zvířat k lidem. „Výsledný výběr je nesmírně silný – 25 projekcí v kategoriích Antropocén, Na prahu změny a Krátce a zeleně nabízí filmy, které baví, inspirují i otevírají oči,“ slibuje hlavní dramaturgyně festivaluKristýna Genttnerová.
Hlavní porota ve složení dokumentaristů Petra Horkého, Jana Svatoše a Erika Baláže, influencerek Rozárie Haškovcové, Petry Holubové a herce Štěpána Benoniho rozhodne o vítězích ve dvou kategoriích. V roli zvláštního zahraničního hosta se představí britský tvůrce Alex Tate, držitel cen BAFTA a EMMY s českými kořeny. Novinkou je mezinárodní Cena studentské poroty, udělovaná jury vedenou greenfluencerkou Eliškou Víravovou. Svého vítěze vůbec poprvé vybere i diváctvo v rámci Divácké ceny.
Diskuze a setkání
EKOFILM není jen filmová přehlídka, ale i platforma pro živou debatu. Už 24. září se v aule Mendelovy univerzity v Brně uskuteční ministerská debata o klimatu a energetice s účastí ministra Petra Hladíka, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha a prorektorky Mendelovy univerzity Ley Kubíčkové.
V Praze se 13. října v Národním zemědělském muzeu odehraje večer EKOFILM Praha: Dýl s minulostí nebo deal s budoucností? s živým podcastem Přepište dějiny věnovaný historii ochrany přírody a s následnou debatou o moderní energetice Petra Hladíka s Magdalenou Davis a dalšími experty. „EKOFILM jsou nejen filmy, ale i odborné diskuse, které hledají odpovědi na klimatickou změnu a Green Deal. Festival buduje komunitu, která chce měnit svět kolem sebe,“ upozorňuje Jiří Schneider, garant odborného programu za Mendelovu univerzitu.
Festival pro všechny generace
EKOFILM myslí i na širokou veřejnost. Už 27. září čeká rodiny v Zoo Brno den plný objevování s herní stezkou, divadelním představením a komentovaným krmením zvířat. Následně 10. října vystoupí v Brně kapela Voxel & Spol. a 17. října nabídne festival speciální dopolední program pro školy s projekcemi a interaktivními hrami. Festivalové centrum bude tradičně v Cinema City Velký Špalíček, část programu proběhne také na Mendelově univerzitě a dalších místech v Brně. „EKOFILM má už přes půl století tradici. Připomíná nám, že příroda není jen hezká kulisa – je to náš domov, o který je třeba pečovat.“ zdůrazňuje prezident festivalu Ladislav Miko.
Festival pořádá Ministerstvo životního prostředí ČR. Organizátory jsou Key Promotion s.r.o., EkoInkubátor, z. s. a Mendelova univerzita v Brně. Záštitu převzali Jihomoravský kraj, město Brno a MČ Brno-střed. Festival se koná za finanční podpory Statutárního města Brna. Hlavním partnerem je společnost Sako Brno a hlavním mediálním partnerem pak Česká televize.
