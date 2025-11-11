Bez výkopů, bez odstávky, bez stížností: Stoplování jako revoluce v obnově vodovodních sítí

Moderní vodohospodářství se stále více orientuje na technologie, které umožňují provozovat a obnovovat infrastrukturu bez nutnosti přerušení dodávky vody. Na odborné konferenci VAKINFO’25 představil Josef Nádvorník ze společnosti FASTRA, s.r.o. moderní přístup, který může zásadně proměnit způsob, jakým provozovatelé obnovují a opravují své sítě.
Řeč byla o technologii stoplování – metodě, která umožňuje provádět zásahy na tlakových potrubích bez odstávky a bez nutnosti vypouštět vodovodní systém.
Bezodstávkové systémy – budoucnost provozu
Hlavní výhodou stoplování je, že umožňuje zásah do potrubí bez nutnosti vypuštění sítě. To znamená nejen úsporu času a vody, ale především odstranění rizik spojených s kontaminací či tlakových rázů po opětovném napuštění. „Když není potřeba systém vypouštět, odpadá nutnost náhradního zásobování, desinfekce a likvidace vody z potrubí. Výsledkem je spokojený odběratel i akcionář,“ shrnul Nádvorník.
Zásahy bez výkopů i přerušení provozu
Technologie stoplování nabízí celou škálu zásahů: od navrtávání potrubí přes vložené odbočky až po dočasné uzávěry či výměnu šoupat. Moderní nástroje umožňují vytvořit přesný otvor bez úniku média a následně potrubí bezpečně uzavřít. Vývoj jde dokonce tak daleko, že vkládání uzávěrů a šoupat je dnes možné při plném tlaku a bez přerušení dodávky.
Trnování a stoplování – princip pod tlakem
Podstatou technologie je vložené těleso nebo balonovací uzávěr, který se do potrubí zasune speciálním otvorem a poté se mechanicky roztáhne tak, že zcela uzavře průtok média. Tento princip umožňuje operativní odstavení i rozsáhlých úseků vodovodu bez dopadu na koncové uživatele. U moderních zařízení se běžně pracuje s tlaky až 40 bar a dimenzemi potrubí do DN 500. Stoplovací systémy jsou přitom univerzální – využitelné nejen pro vodu, ale i zemní plyn, neagresivní kapaliny či směsi s vodíkem (H₂ Ready).
Praktické zkušenosti z terénu
Jak ukazují příklady z praxe, stoplování lze úspěšně aplikovat u potrubí z oceli, litiny i plastů (PE). FASTRA testovala různé konfigurace, včetně čtyřnásobného stoplování na litinovém potrubí DN350 se systémem bypassů, který umožňuje zachovat průtok média i během zásahu. Díky speciálním stlačovacím zařízením lze dokonce provádět dočasné uzávěry na PE potrubí, což výrazně omezuje nutnost výkopů a dopravních omezení.
Nové technologie: HTT EFS2 a Provana
Nádvorník rovněž představil systém HTT EFS2, který umožňuje vytvářet odbočky bezodstávkovým způsobem. Výhody jsou zřejmé – menší výkopy, rychlejší práce a méně administrativních komplikací. Další novinkou je systém Provana, umožňující vložit šoupě za plného provozu a tlaku. Technologie zvládá tlaky až 17 bar a je použitelná pro většinu běžných materiálů potrubí – od oceli po PVC.
Směr: moderní, šetrné, efektivní vodárenství
Stoplování sítě představuje kombinaci technické vyspělosti, provozní bezpečnosti a ekonomické efektivity. Pro vodohospodáře, kteří chtějí minimalizovat odstávky a zvyšovat spolehlivost dodávek, jde o trend, který bude v následujících letech hrát zásadní roli. Jak Nádvorník uzavřel svou prezentaci: „Bezodstávkové technologie nejsou budoucnost – jsou už dnešní realitou. A kdo je nezačne používat dnes, bude zítra dohánět ztrátu.“
