Dny pasivních domů 2025 ukazují, že energeticky úsporné renovace jsou možné i u architektonicky a historicky cenných budov

V Domě Radost na pražském Žižkově dnes odstartovaly Dny pasivních domů 2025. Centrum pasivního domu a Ministerstvo životního prostředí zde představily metodickou příručku pro energeticky úsporné renovace historicky a architektonicky cenných budov.
Cílem připravované renovace samotného Domu Radost je mimo jiné dosažení energetické třídy A podle průkazu energetické náročnosti budovy. To je parametr, kterého běžně dosahují moderní novostavby s velmi nízkou potřebou energie.
Letos se v rámci Dnů pasivních domů otevírá veřejnosti 49 domů v 11 krajích, z toho šest renovací a třiačtyřicet novostaveb. Součástí programu jsou komentované prohlídky, videa ze staveb i odborné přednášky zaměřené na úspory energie a zdravé vnitřní prostředí domů.
„Dnešní zahájení oblíbené celorepublikové akce Dny pasivních domů ukázalo, že vysoké energetické standardy nemusí být jen doménou novostaveb. I architektonicky a historicky cenné domy mohou fungovat úsporně, poskytovat komfortní vnitřní prostředí zároveň zůstat věrné svému charakteru. Připravovaná renovace známé funkcionalistické stavby Domu Radost by měla jít právě tímto směrem,“ říká Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu.
„Dostat architektonicky či historicky cennou budovu do energetické třídy B či dokonce A není science fiction, ale dnešní technologická realita. Klíčová je příprava projektu, zde se lidově řečeno láme chleba. Konkrétní vodítka, která jsme společně s Ministerstvem životního prostředí připravili v rámci nové metodické příručky, pomáhají odborníkům i investorům navrhovat řešení, která sníží energetickou náročnost, ale nepoškodí hodnotu domu. Reálné úspory jsou možné i tam, kde je rozsah opatření limitovaný památkovou ochranou," uvádí Michal Čejka, autor metodické příručky a technický expert z Centra pasivního domu.
„Všeobecný penzijní ústav – dnes Dům Radost – byl od počátku koncipován, jako dobové high-tech. Takového standardu nedosahují ani některé soudobé administrativní budovy. Tady vidím propojku na pasivní domy, stojící rovněž na špici aktuálního stavu techniky,“ říká architekt a pedagog Josef Smola. „Potřebujeme, aby energeticky úsporné renovace historických budov nebyly výjimkou, ale standardem. Metodika, kterou Ministerstvo životního prostředí vytvořilo společně s odborníky a architekty, ukazuje, jak lze sladit energetickou účinnost, legislativu a ochranu kulturních hodnot stavby,“ doplňuje Edvard Sequens z Ministerstva životního prostředí ČR.
Metodická příručka „Energeticky úsporné renovace architektonicky a historicky cenných budov“ vznikla jako praktický nástroj pro projektanty, architekty, investory a odborníky na památkovou ochranu budov. Zaměřuje se na to, jak hledat technicky i legislativně proveditelná řešení, která zlepší energetickou účinnost provozu, a přitom zachovají kulturní a architektonickou hodnotu objektu. Příručka nepředepisuje jeden „správný“ postup, ale pracuje s principem vyhodnocování konkrétní budovy, jehož součástí je identifikace limitů, posouzení rozsahu zásahu, volba vhodného energetického konceptu a následné sladění stavebních, technických, ekonomických a památkových parametrů. Cílem je, aby energetická renovace u cenných staveb nebyla rizikem, ale dobře řízeným procesem. A mohla přinést úspory, které dávají smysl v dlouhodobém provozu i v kontextu veřejného zájmu.
Příručku vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Centrem pasivního domu a dalšími odborníky.
