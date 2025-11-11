Cíle EU pro rok 2040: Rada schválila snížení emisí o 90 %

Rada EU dosáhla dohody o změně Evropského klimatického zákona (ECL), která zavádí závazný mezicíl pro rok 2040 – snížení čistých emisí skleníkových plynů o 90 % oproti roku 1990.
Tento krok představuje zásadní milník na cestě k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Podle dánského ministra pro klima, energetiku a veřejné služby Larse Aagaarda cíl „spojuje vědecké poznatky s konkurenceschopností a bezpečností Evropy“ a vytváří jasný rámec pro politiky, průmysl i investice v nadcházejících desetiletích.
Rada zachovala 90% závazný cíl navržený Komisí, avšak doplnila jej o prvky flexibility a sociální vyváženosti, aby členské státy mohly lépe reagovat na rozdílné národní podmínky a ekonomické dopady. Nový rámec například umožňuje od roku 2036 využívat vysoce kvalitní mezinárodní uhlíkové kredity až do výše 5 % emisí z roku 1990, započítávat trvalé domácí odstraňování uhlíku v rámci systému EU ETS a zvyšuje flexibilitu mezi jednotlivými sektory. Součástí dohody je také odklad zavedení systému obchodování s emisemi pro budovy a silniční dopravu (ETS2) o jeden rok – z roku 2027 na 2028.
Rada dále stanovila klíčové zásady pro klimatickou politiku po roce 2030, které mají zajistit spravedlivou, nákladově efektivní a sociálně vyváženou transformaci. Mezi nimi je důraz na posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, podporu inovací a investic, rozvoj bezpečných a škálovatelných technologií a modernizaci energetických sítí. Rámec zároveň klade důraz na ochranu přírodních uhlíkových pohlcovačů, biodiverzity a energetickou bezpečnost, přičemž má zajistit dostupnost energie pro domácnosti i podniky.
Součástí pozice Rady je také dvouleté hodnocení pokroku směrem k cíli pro rok 2040, které bude zohledňovat nové vědecké poznatky, technologický vývoj a konkurenceschopnost EU. Na základě výsledků přezkumu může Komise navrhnout revizi zákona, případně úpravu cíle či doplňující opatření. Po schválení členskými státy začne předsednictví vyjednávat s Evropským parlamentem o konečné podobě legislativy.
