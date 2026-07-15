Výstraha ČHMÚ: Vysoké teploty a bouřky. Doporučení obyvatelům pro horké letní dny

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na úterý 14. července 2026 výstrahu před silnou zátěží teplem a před velmi silnými bouřkami s doporučeními ke zmírnění následků těchto jevů. Hlavní město Praha v této souvislosti připomíná nově spuštěnou interaktivní mapu oáz chladu, která obyvatelům i návštěvníkům Prahy usnadní orientaci v místech, kde se mohou v horkých letních dnech ochladit.
Výstrahy ČHMÚ
V úterý 14. července hrozí vzhledem k vysokým teplotám v odpoledních hodinách riziko přehřátí a dehydratace. Je doporučeno držet se ve stínu, dodržovat pitný režim se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, plánovat zvýšenou zátěž (fyzickou/psychickou) na chladnější části dne. V případě zdravotních problémů vyhledat lékařskou pomoc. Nenechávat děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech. Nastavovat klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř, tzn. rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C.
Na úterý meteorologové předpovídají také riziko velmi silných bouřek doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h). Doporučují dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu kroupami a padajícími a poletujícími předměty, např. větvemi, a sledovat vývoj a postup bouřek na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz.
Interaktivní mapa oáz chladu
V hlavním městě je v horkých letních dnech obyvatelům a návštěvníkům k dispozici nová mapa oáz chladu, která nabízí přehled lokalit, které mohou nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí. Obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území celé Prahy. Dostupná je na adrese oazychladu.mojepraha.eu. Projekt vznikl ve spolupráci odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městské společnosti Operátor ICT jako součást pražské Strategie adaptace na změnu klimatu.
Další opatření
Praha systematicky pracuje i na střednědobých a dlouhodobých opatřeních pro zmírnění dopadů klimatické změny, jejíž součástí jsou i vlny veder. Od 1. července byl pro občany metropole spuštěn další dotační program na zelené střechy, akumulační nádrže na vodu, popínavé rostliny na fasádách a propustné povrchy – na opatření, kterou mohou dopady vlny veder zmírnit a občanům ulevit v místě jejich bydliště. Na klimatickou změnu se zaměřují i specifické plány hlavního města – jedná se například o Klimatický plán hl. m. Prahy nebo o Standardy pro hospodaření se srážkovou vodou. Konkrétní informace jsou k dispozici na portálu praha.eu.
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