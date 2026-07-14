Ministr Červený vystoupil v OSN na téma udržitelného rozvoje. ČR je v plnění cílů na 10. místě ze 169 států

Ministr životní prostředí Igor Červený přednesl 13. července národní projev na ministerské části globální konference High-Level Political Forum k udržitelnému rozvoji. Na nejvýznamnější celosvětové akci Organizace spojených národů v New Yorku, věnované udržitelnému rozvoji, představí společně se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj pokrok České republiky v plnění Cílů udržitelného rozvoje.
Letošní globální přezkum se zaměřilo na pitnou vodu a kanalizaci, dostupnou energii, průmysl a inovace nebo udržitelná města a obce. „Česká republika se dlouhodobě drží mezi nejlepšími zeměmi podle hodnocení Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs, aktuálně jsme na desátém místě ze 169 zemí. Je tedy jasné, že své cíle z větší části plníme a v řadě oblastí si vedeme velmi dobře. Daří se nám zejména v potírání chudoby, snižování nerovností nebo budování odolných měst a obcí.
I v případě vody, která je jedním z hlavních témat letošního politického fóra, máme solidní výsledky a v této věci i vysoké cíle do budoucna. Daří se nám zejména díky vysokému standardu vodohospodářských služeb, hodláme se výrazně zlepšit v zadržování vody v naší krajině. Schopnost krajiny vodu zadržovat je zatím neuspokojivá a v kombinaci s častějšími obdobími sucha hrozí v budoucnu v některých oblastech nedostatek vody,“ říká ministr životního prostředí Igor Červený.
Výsledky aktuálního hodnocení ukazují, že Česká republika je na dobré cestě v plnění 12 cílů udržitelného rozvoje, zatímco v pěti spíše stagnuje. Pozitivní vývoj potvrzuje tzv.SDG index za rok 2026, kde se Česko umístilo na 10. příčce ze 169 hodnocených států světa. Vedle jednání na ministerské úrovni se delegace České republiky v dalších dnech zúčastnilo několika doprovodných akcí. Jednou z nich je Powering Participation: Youth2030 and the Pact in Action, kterou organizuje UN Youth. Mladí lidé ve věku 15–35 let již dnes představují 2,6 miliardy obyvatel a do budoucna pokryjí třetinu globální populace Země. Jsou to tedy právě oni, na které nejvíce míří Cíle udržitelného rozvoje. Na jednání OSN představí zprávu o postupu programu Youth2030.
Mimo samotné zasedání v OSN se delegace Ministerstva životního prostředí zapojilo také do jednání iniciativy Trade Over Aid, kterou v New Yorku pořádají přímo Spojené státy. Iniciativa se zaměřuje na mezinárodní ekonomický růst a pomoc rozvojovým zemím na základě volného obchodu a obchodní výměny. Cílem je inspirovat soukromý sektor k větším investicím v těchto zemích a vlády méně rozvinutých zemích k otevření jejich trhů zahraničním investicím. V rámci programu akce vystoupil v jednom z panelů i ministr Červený. Po skončení politického fóra v OSN, které završí hlasování o přijetí ministerské deklarace, bude česká delegace pokračovat na návštěvu a jednání s vedením národních parků Yosemite a Sequoia.
„S vedením národních parků chceme řešit protipožární ochranu v přírodním prostředí, což je zásadní téma kvůli hrozbě stále častějších lesních požárů u nás, jak ukázala i květnová událost v Národním parku České Švýcarsko. Ze stejného důvodu jsem na začátku června navštívil i největší veletrh protipožární ochrany v Hannoveru, kde jsem předjednal spolupráci několika českých firem s našimi národními parky. Mým cílem je se v amerických národních parcích seznámit s komplexním systémem prevence a zvládání lesních požárů, který je dlouhodobě u těchto národních parků považován za jeden z nejvyspělejších na světě,“ dodává ministr Červený.
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