02/2025

Vyhlášení datových standardů k ohlašovací povinnosti dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

26. 11. 2025| zdroj: ISPOP0

pollution-4874872_640
zdroj: pixabay

Dne 24. 11. 2025 byly vyhlášeny datové standardy a popisy datových standardů k ohlašovacím povinnostem:

  • F_OVZ_JME – Ohlášení protokolu jednorázového měření emisí dle § 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.; část B přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012
  • F_OVZ_TERM_JME – Hlášení termínu provedení nebo zrušení jednorázového měření emisí dle § 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.; část A přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012

Datové standardy jsou k dispozici na www.ispop.cz -> TECHNICKÉ POŽADAVKY v záložce DATOVÉ STANDARDY -> Agenda ovzduší. Formuláře pro ohlášení jednorázového měření emisí budou uživatelům na produkčním prostředí dostupné v jejich účtech v systému ISPOP od začátku roku 2026. Na začátku prosince 2025 budou mít provozovatelé možnost vyplnit cvičně výše zmíněné formuláře na testovacím prostředí systému ISPOP – https://test.ispop.cz/.

Podmínkou pro využití testovacího prostředí systému ISPOP je registrace uživatele a subjektu v testovacím prostředí systému CRŽP – https://crzp-test.mzp.cz/ (včetně agendy umožňující přístup do ISPOP). V případě podané žádosti o registraci subjektu na testovacím rozhraní systému CRŽP nás kontaktujte s žádostí o autorizaci subjektu prostřednictvím písemné podpory .

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO