Vyhlášení datových standardů k ohlašovací povinnosti dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Dne 24. 11. 2025 byly vyhlášeny datové standardy a popisy datových standardů k ohlašovacím povinnostem:
- F_OVZ_JME – Ohlášení protokolu jednorázového měření emisí dle § 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.; část B přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012
- F_OVZ_TERM_JME – Hlášení termínu provedení nebo zrušení jednorázového měření emisí dle § 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.; část A přílohy č. 14 vyhlášky č. 415/2012
Datové standardy jsou k dispozici na www.ispop.cz -> TECHNICKÉ POŽADAVKY v záložce DATOVÉ STANDARDY -> Agenda ovzduší. Formuláře pro ohlášení jednorázového měření emisí budou uživatelům na produkčním prostředí dostupné v jejich účtech v systému ISPOP od začátku roku 2026. Na začátku prosince 2025 budou mít provozovatelé možnost vyplnit cvičně výše zmíněné formuláře na testovacím prostředí systému ISPOP – https://test.ispop.cz/.
Podmínkou pro využití testovacího prostředí systému ISPOP je registrace uživatele a subjektu v testovacím prostředí systému CRŽP – https://crzp-test.mzp.cz/ (včetně agendy umožňující přístup do ISPOP). V případě podané žádosti o registraci subjektu na testovacím rozhraní systému CRŽP nás kontaktujte s žádostí o autorizaci subjektu prostřednictvím písemné podpory .
