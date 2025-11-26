MPO předkládá návrh vyhlášky o energetickém auditu a systému hospodaření s energií

Návrh vyhlášky o energetickém auditu a systému hospodaření s energií je předkládán v návaznosti na novelizaci zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kterou došlo k transpozici povinností v oblasti energetického auditu a systému hospodaření s energií podle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o energetické účinnosti.
Novelizace zákona č. 406/2000 Sb. byla provedena zákonem č. 87/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Účinnost změn v zákoně je od 1. 1. 2026.
Hlavní zákonnou změnou oproti současné právní úpravě je, že je povinnost pro podnikatele navázaná na konečnou spotřebu energie. V současné době povinnost dopadá na podnikatele podle toho, zda je podnikatel určen jako „velký“ podnik nebo malý a střední podnik. Na základě konečné spotřeby energie podnikateli vzniká povinnost – pro „velkou“ spotřebu energie nad 23 611 MWh (85 TJ) je to povinnost zavedení systému hospodaření s energií a pro spotřebu nad 2 778 MWh (10 TJ) povinnost provedení energetického auditu.
