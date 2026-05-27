Týden pro klima zahajuje 1. června. Letošní ročník propojí klima s lidskými právy

Klimatická krize není jen otázkou životního prostředí, ale stále častěji také zdraví, bezpečí a kvality života lidí. Právě na propojení klimatu a lidských práv upozorní letošní Týden pro klima, který odstartuje v pondělí 1. června zahajovací akcí Klima a lidská práva: Jak rozběhnout spravedlnost?v pražském Skautském institutu Rybárna na Kampě. Za iniciativou stojí Klimatická koalice, Evropský klimatický pakt, Amnesty International ČR a Člověk v tísni.
Program začne v 16 hodin společným psaním dopisů za klima, během kterého budou účastníci a účastnice apelovat na českou vládu, aby klimatická politika nezůstávala na okraji veřejné debaty. Následovat bude společný běh v rámci Amnesty výzvy Maraton & dopisy za klima, který povede z Kampy ke Strakově akademii. Večer zakončí veřejná panelová debata s názvem Klima a lidská práva: Kdo ponese odpovědnost?
Součást programu tvoří také výstava příběhů lidí zasažených klimatickou krizí. Návštěvníci uvidí konkrétní dopady veder, sucha nebo povodní na životy obyvatelstva České republiky a otevře se tak debata o tom, koho klimatická změna zasahuje nejvíce a proč. Letošní ročník Týdne pro klima chce upozornit na to, že důsledky klimatické změny nedopadají na všechny stejně. Nejvíce ohrožené jsou často děti, senioři nebo nízkopříjmové domácnosti, které mají omezené možnosti se dopadům přizpůsobit. Organizátoři proto zdůrazňují, že ochrana klimatu není pouze environmentální otázkou, ale také tématem spravedlnosti a ochrany základních práv.
Panelová debata se zaměří například na odpovědnost státu za ochranu obyvatelstva před dopady klimatické změny, právní závazky České republiky v oblasti klimatu a lidských práv nebo podobu spravedlivého klimatického zákona s jasně stanovenými cíli. Diskusi bude moderovat Magdaléna Michlová z Amnesty International ČR. „Klimatická krize se stále výrazněji promítá do základních lidských práv – od práva na zdraví až po bezpečné podmínky pro život. Stát má odpovědnost své obyvatele před těmito dopady chránit, a právě proto považujeme za důležité otevírat veřejnou debatu o klimatické spravedlnosti a odpovědnosti vládních orgánů,“ říká Eliška Zástavová z Amnesty International ČR.
Role debatujících se zhostí Eva Balounová z Centra pro klimatické právo a udržitelnost při Ústavu státu a práva AV ČR, lékařka a ambasadorka Evropského klimatického paktu Klára Matoušková, právník David Chytil ze spolku Klimatická žaloba ČR a klimatická aktivistka Klára Bělíčková z platformy Re-set. „Klimatická krize už dnes ovlivňuje zdraví lidí i jejich každodenní život. Vlny veder nebo zhoršující se kvalita ovzduší nejsou vzdálenou hrozbou, ale realitou, kterou vidíme stále častěji,“ uvádí Klára Matoušková, lékařka a ambasadorka Evropského klimatického paktu, iniciativy Evropské komise, která sdružuje jednotlivce, organizace a komunity ochotné šířit osvětu o klimatické krizi a přijímat konkrétní závazky v oblasti ochrany klimatu. Ambasadoři paktu aktivně propojují vědu, politiku a každodenní realitu obyvatel Evropy.
„Dopady klimatické změny nejvíce dopadají na lidi, kteří už dnes čelí nejistotě nebo složité životní situaci. Vysoké ceny energií, vedra nebo extrémní počasí mohou výrazně prohlubovat existující nerovnosti. Týden pro klima proto otevírá i debatu o tom, jak zajistit, aby klimatická opatření byla spravedlivá a myslela na všechny,“ doplňuje Barbora Kachtík Valešová, ředitelka pořádající Klimatické koalice.
Týden pro klima se letos uskuteční od 1. do 7. června po celé České republice, jedná se o již sedmý ročník. Do programu, který obvykle čítá kolem stovky akcí, se zapojují školy, knihovny, nevládní organizace, místní komunity i jednotlivci prostřednictvím veřejných akcí, debat, vzdělávacích aktivit nebo sportovních výzev. Týden pro klima vzniká ve spolupráci partnerských organizací, koordinaci zajišťuje Klimatická koalice, která sdružuje téměř čtyři desítky organizací působících v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí.
