1/2026

Vysoké teploty: ideální čas napustit si bazén vodou

27. 5. 2026| zdroj: PVK0

Vysoké teploty vybízejí ke koupání také v soukromém bazénu. Proto PVK nabízejí a doporučují zákazníkům jejich napouštění vodou z cisteren, které zamíří přímo na jimi určené místo.

„Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody. Rovněž hrozí pokles tlaku v síti, který se může projevit i u jiných odběratelů,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. „Pokud již někdo bude napouštět bazén přes vodovodní přípojku, tak mu doporučujeme, aby tak činil pomalu a mimo špičku nejlépe v nočních hodinách,“ dodal.

Další nebezpečí hrozí při napouštění bazénu z vlastní studny v podobě obsahu nežádoucích látek či těžkých kovů ve vodě. „Proto doporučujeme napouštět bazény vodou z cisteren a předejít tak různým problémům,“ zdůraznil mluvčí PVK. Pro PVK tuto službu zajišťuje společnost Česká voda – MEMSEP. Kontakt: 601 394 730, dispecink.doprava@cvmem.cz.  Ceník služeb naleznete na www.pvk.cz v sekci služby – ceníky – dodávky vody cisternou. Poplatek je za autocisternu o objemu 9 m3.

Jak postupovat při napouštění bazénu? Ideální je objednat si cisternu od PVK… Pokud však budete bazén napouštět z veřejného vodovodu, tak se držte těchto zásad:

  • zvolte správný čas – nejvhodnější doba je mezi 21 a 5 h., tedy mimo odběrní špičku
  • ideálně před příchodem teplého počasí, v první teplý den budou mít zřejmě stejný nápad i další majitelé bazénů
  • nejlépe ve všední dny
  • vodu napouštějte pomalu tzv. na půl kohoutku, nedojde tak poklesu tlaku ve vodovodní síti, k uvolnění sedimentů a tím k jejímu zakalení

