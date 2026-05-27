Inovace tarifní struktury na hladinách VN a VVN zefektivní využití soustav, ušetří až 3 miliardy ročně z regulovaných plateb

Energetický regulační úřad (ERÚ) představil detaily ke změně tarifů, ke které dojde od ledna příštího roku na hladinách vysokého (VN) a velmi vysokého napětí (VVN). Primárním cílem je zefektivnit využívání energetických soustav, snížit potřebu nutných investic a díky tomu snížit nárůst regulovaných cen.
Veškeré potřebné dokumenty zveřejnil ERÚ na svých webových stránkách, vč. kalkulátoru, kde si odběratelé mohou spočítat individuální dopady. O důležitosti tématu svědčí i to, že představení změn proběhlo v rámci mimořádného kulatého stolu za účasti řečníků z Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory ČR, Svazu energetiky ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.
„Cena elektřiny zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost českých energeticky náročných firem na evropském a světovém trhu. Regulovaná složka ceny, která zahrnuje zejména náklady na sítě, k tomu významně přispívá v Česku i v dalších zemích. Zavedení nové tarifní struktury Energetickým regulačním úřadem vnímáme s nadějí, že zmírní potřebu velkých investic do navyšování kapacit sítí, a bude tak působit proti růstu cen elektřiny pro velké odběratele,“ říká Daniel Urban, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.
„Odhadujeme, že se díky změnám uvolní až 3 300 MW příkonu, což představuje zhruba patnáct procent z celkové kapacity soustav. Jde o příkon, který dnes někteří odběratelé blokují na úkor ostatních, i když ho nevyužívají,“ říká předseda ERÚ Jan Šefránek a upřesňuje: „Pokud se budou sítě využívat efektivně, vyhneme se zbytečným investicím, které následně všichni hradíme v regulovaných platbách. Ušetřit tak můžeme dvě až tři miliardy korun ročně.“
„Vysoké ceny energií jsou rovněž v důsledku přežitého tarifního systému. Rezervování kapacit, které se nevyužívají, zdražuje energie jiným spotřebitelům. Roky se o tom mluví, chyběla ale odvaha tarify změnit. Je to jeden z cílů naší Hospodářské strategie, proto postupné zavádění nových tarifů vítáme. Předvídatelný pragmatický přístup, který odpovídá vývoji energetiky, by měl pomoct zajistit spravedlivější ceny a spolehlivější dodávky,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
K vyšší efektivitě využití soustav bude motivovat posílení adresnosti úhrad, tak aby lépe odpovídaly skutečným nákladům a přínosům vyvolaným odběratelem. Zohledněny jsou i požadavky současné energetiky, bez potřebných změn by nebylo možné využívat nové nástroje a technologie. Princip změn, které se v první fázi soustředí pouze na vyšší napěťové hladiny, spočívá primárně ve změně způsobu úhrad za užití sítě. Dosud zákazníci platili cenu za rezervovanou kapacitu a její překročení. Od příštího roku ji nahradí platby za rezervovaný příkon a maximální odebraný výkon, které více odrážejí skutečné potřeby zákazníků i náklady provozovatelů soustav.
Zaměření první fáze inovace tarifů na sektor velkých firem oceňuje také Svaz energetiky ČR. Ten konkrétně očekává, že změny pomohou ke spravedlivějšímu účtování nákladů zákazníkům. „Řada firem má rezervované významné kapacity sítí, které přitom využívá jen z menší části. Distributoři přitom mají povinnost tuto kapacitu zajistit 24 hodin denně. To je finančně velice náročné, logicky to brzdí jiné nezbytné investice a není to ani fér.
Ten, kdo rezervací kapacity vyvolává náklady na údržbu a dimenzování sítě, by se na nich měl i odpovídajícím způsobem podílet. Uvolnění kapacity v lokalitách, kde je dnes síť přetížená kvůli blokovaným rezervacím, usnadní nová připojení, a tím podpoří i celkový rozvoj firem,“ vysvětlil Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR, a dodal: „Se změnami je především potřeba začít. Tarifní struktura je stará téměř 20 let. Za tu dobu se tuzemská energetika dramaticky změnila.“
„Nechceme nikoho penalizovat nebo zajistit vyšší prostředky pro provozovatele soustav. Naopak. Chceme motivovat odběratele k racionalizaci svých požadavků, díky čemuž můžeme snížit tlak na nárůst regulovaných cen a ve výsledku všichni ušetříme,“ upřesňuje Jan Šefránek a dodává „Považuji za chybu, že ke změně tarifní struktury nedošlo už v minulosti. Předchozí odklady nás stály miliardy. Na základě minulých zkušeností jsme nyní zvolili jiný přístup, kdy je inovace tarifní struktury postupná a doprovází ji od začátku adekvátní komunikace.“
Aktuální změny zpoplatnění se týkají přibližně 25 tisíc subjektů na vyšších napěťových hladinách. Změnu tarifní struktury na hladině nízkého napětí (NN), tedy u domácností a malých podnikatelů, ERÚ plánuje od roku 2028 formou pilotních projektů. Následně od roku 2030 dojde k širšímu nasazení, zpočátku na bázi dobrovolnosti. Nicméně i odběratelé na hladině NN budou již nyní profitovat z výhod nového systému díky popisovaným úsporám.
„Je určitě dobře, že se od roku 2027 změní tarifní struktura na hladinách VN a VVN, aby se uvolnila kapacita v sítích. Z pohledu členské základny Hospodářské komory bychom do budoucna navrhovali, aby se otevřela možnost, aby si svou rezervovanou kapacitu mohli upravit také podnikatelé dnes připojení na hladině NN, a to dříve, než avizoval ERÚ. Pokud je to pro firmy technicky a ekonomicky smysluplné, měly by tuto možnost mít. Firmy, které investují do rozvoje nebo řízení spotřeby, by si měly moci zvolit připojení a tarifní nastavení, které podpoří využití flexibility a do budoucna i vytváření podmínek pro dynamické tarify – což v důsledku povede k efektivnějšímu využití sítě,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
