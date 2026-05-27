Služba „Třídím gastro“ slaví pět let provozu: 11 tisíc tun odpadu neskončilo na skládkách, ale posloužilo k výrobě energie

Projekt „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG), který zajišťuje sběr a svoz kuchyňského odpadu od komerčních i komunálních původců, letos slaví pět let úspěšného fungování. Od pilotního provozu v roce 2021 v Šumperku se služba postupně rozšířila do dalších téměř padesáti měst a obcí na Moravě, Slezsku ale i v Čechách.
Za dobu svého fungování svezla do bioplynových stanic více než 300 000 nádob, ve kterých bylo zhruba 11 000 tun separovaného kuchyňského odpadu. Ten tak neskončil na skládkách, ale byl ekologicky využit pro výrobu nízkoemisního biometanu, elektřiny a tepla.
Třetina odpadu končí zbytečně na skládkách
Biologicky rozložitelné odpady rostlinného a živočišného původu neboli gastroodpady, tvoří podle průzkumů zhruba třetinu obsahu nádob na směsný komunální odpad, který je často ukládán na skládky. Tam zůstává zbytečně nevyužit, a navíc během svého rozkladu vypouští emise skleníkových plynů. Služba „Třídím gastro“ proto tento druh odpadu namísto skládkování sváží do bioplynových stanic, kde se zpracovává a využívá pro výrobu nízkoemisního plynu, elektřiny a tepla.
11 tisíc tun odpadu by vyprodukovalo stejně emisí jako roční provoz 4 500 aut
„Máme velkou radost, že si za pouhých pět let fungování projektu „Třídím gastro“ sběr kuchyňských zbytků osvojili obyvatelé již téměř padesáti obcí a měst. Řada z nich po pilotní fázi dále rozšiřuje počty sběrných nádob. Mezi naše zákazníky patří také zhruba 400 stravovacích zařízení, škol, táborů a nemocnic. Díky tomu jsme mohli svézt do bioplynových stanic v Rapotíně a ve Vyškově celkem přes 11 tisíc tun odpadu, což odpovídá přibližně 300 000 vysypaným nádobám,“ uvádí Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.
Zpracováním tohoto množství odpadu v bioplynových stanicích se podařilo ušetřit přes 20 tisíc tun emisí CO2eq. Pro představu takové množství emisí odpovídá ročnímu provozu přibližně 4 500 osobních automobilů a k jejich přirozenému pohlcení by byl zapotřebí les o rozloze 4 800 fotbalových hřišť.
Během pěti let začal projekt působit již v pěti krajích, a to v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a Pardubickém. Kromě měst a obcí se do projektu zapojují také instituce a podniky provozující stravovací zařízení, jako jsou například školy či letní tábory, ale také komerční gastroprovozy. Jeho součástí je tak více než 400 stravovacích zařízení, škol, táborů a nemocnic na Moravě, ve Slezsku a nově i v Čechách, z nichž EFG sváží také separované jedlé tuky a oleje. Jen v loňském roce se v rámci projektu podařilo sesbírat a zpracovat téměř 4 000 tun kuchyňského odpadu.
Služba „Třídím gastro" je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní, administrativní i technické stránce. Speciální sběrné nádoby na gastroodpad již mohou využívat například obyvatelé Šumperka, Olomouce, Opavy, Velkých Losin, Rapotína, Nového Jičína či Přerova. Do nich mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů rostlinného i živočišného původu, a to i s původním obalem (kromě skla). Projekt tak ukazuje, že správné třídění gastroodpadu přináší obcím nejen ekologické, ale i ekonomické přínosy, například snížení množství směsného odpadu a tím i nákladů na jeho skládkování.
