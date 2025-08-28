2/2025

SW dodavatelům: datové standardy pro hlášení odpadů posunuty na říjen 2025

28. 8. 2025| zdroj: ISPOP0

waste-management-7334027_640
zdroj: pixabay

Vzhledem k nutnosti vytvořit novou podobu ohlašovacích formulářů F_ODP_PROD a jeho variant souvisejících s nabytím účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, budou datové standardy pro výše uvedené ohlašovací povinnosti vydány na začátku měsíce října 2025.

Oznámení se týká těchto formulářů:

  • F_ODP_PROD – hlášení o produkci a nakládání s odpady,
  • F_ODP_PROD_EL – hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady,
  • F_ODP_PROD_AV – hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady)

V případě zájmu o upozornění na vydání datového standardu prosím založte dotaz na https://podpora.cenia.cz/. Do Předmětu dotazu uveďte „Datový standard odpady“.

Za případné komplikace spojené s pozdějším vydáním datových standardů se omlouváme.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO