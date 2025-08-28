SW dodavatelům: datové standardy pro hlášení odpadů posunuty na říjen 2025

Vzhledem k nutnosti vytvořit novou podobu ohlašovacích formulářů F_ODP_PROD a jeho variant souvisejících s nabytím účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, budou datové standardy pro výše uvedené ohlašovací povinnosti vydány na začátku měsíce října 2025.
Oznámení se týká těchto formulářů:
- F_ODP_PROD – hlášení o produkci a nakládání s odpady,
- F_ODP_PROD_EL – hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady,
- F_ODP_PROD_AV – hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady)
V případě zájmu o upozornění na vydání datového standardu prosím založte dotaz na https://podpora.cenia.cz/. Do Předmětu dotazu uveďte „Datový standard odpady“.
Za případné komplikace spojené s pozdějším vydáním datových standardů se omlouváme.
