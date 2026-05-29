Svět míří k dalším teplotním rekordům. El Niño může oteplení ještě urychlit

Globální teploty se budou v příštích pěti letech držet na rekordních hodnotách a Arktidasebude oteplovatrychleji než zbytek planety.Nový dokument upozorňuje, že pravděpodobnost překonání dosavadních teplotních rekordů je mimořádně vysoká.Přispět by k tomuměli očekávaný návrat silného El Niño.
Výhled zprávy Světové meteorologické organizace (WMO), kterou připravila britská meteorologická agentura Met Office, potvrzuje trend, který vědci sledují už několik let. Globální teploty rostou rychleji, než se očekávalo, a extrémní výkyvy se stávají běžnou součástí klimatického systému.
Překonání roku 2024
Zpráva vznikla ve spolupráci třinácti vědeckých institucí z celého světa. Mezi nimi jsou čtyři globální centra pro klimatické předpovědi, která poskytují dlouhodobé modely a analýzy. Podle meteorologů je spolehlivost těchto předpovědí vysoká, protože zpětné testování modelů ukazuje velmi dobré výsledky.
Vyplývá z ní, že průměrná teplota u zemského povrchu se bude v období let 2026 až 2030 pohybovat mezi 1,3 a 1,9 stupně Celsia nad úrovní předindustriální éry. Zároveň je velmi pravděpodobné (autoři uvádějí 86% šanci), že některý z příštích pěti let překoná rok 2024, který byl dosud globálně nejteplejším rokem v historii měření.
