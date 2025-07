Senát potvrdil možnost vytvářet Akcelerační oblasti pro solární a větrné parky

Senátoři a senátorky dnes schválili další důležitý zákon, který má Česku pomoct posílit energetickou soběstačnost využíváním domácích obnovitelných zdrojů energie (OZE). Zákon o urychlení využívání OZE přináší možnost vytvářet tzv. akcelerační oblasti, kde budou pro investory solárních či větrných elektráren předem nastaveny transparentní podmínky a povolování výstavby tak bude významně rychlejší.

Dnes schválený zákon o urychlení využívání OZE zavádí zjednodušení povolování výstavby nových obnovitelných zdrojů především v tzv. akceleračních oblastech, které bude v následujících letech vymezovat vláda i kraje tam, kde nebudou identifikovány zásadní konflikty staveb nových zdrojů s ochranou přírody či dalšími veřejnými zájmy. To zda se zákon naplní v praxi však bude záležet na kvalitě doprovodných vyhlášek, nařízení vlády, metodik i proaktivním přístupu krajů, měst a obcí.

„Uvedení zákona do praxe by mělo významně zrychlit rozvoj solárních a větrných elektráren v Česku. V akceleračních zónách budou moci získat povolení ke stavbě do jedno roku a mimo ně do dvou let. Dosud se povolovací proces pro větrné elektrárny táhne mezi 10 až 15 lety,“ komentuje význam zákona Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Schválení zákonného rámce pro akcelerační zóny vítáme jako důležitou a jasnou deklaraci, že nové zdroje mají být součástí energetického mixu. Zároveň však upozorňujeme na to, že se zákon musí v praxi osvědčit, k čemu ale podle nás bude nutné jej do budoucna doladit a dohlédnout na sekundární legislativu. Akcelerační zóny mají primárně sloužit jako jistota pro investory, nikoli jako nástroj pro obce a kraje, jak se výstavbě nových zdrojů dále bránit,“ říká Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Zelené zdroje symbolem energetické bezpečnosti

„Senátoři dnes potvrdili zájem státu na rozvoji využívání solární a větrné energie. Jsou to naše domácí zdroje, které sníží naši závislost na dovozu zemního plynu ze zahraničí,“ dodává Martin Sedlák. Poté, co sněmovna minulý týden schválila se změnami navrženými senátem zákon nazývaný Lex plyn, který z důvodu posílení energetické bezpečnosti zjednodušuje povolování velkých větrných a solárních parků nad 15 MW, jde o další důležitý zákon, který dává šanci na rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku. Jak ukázala nedávno zveřejněná studie Svazu moderní energetiky, právě rychlejší rozvoj využívání obnovitelných zdrojů sníží závislost Česka na dovozu zemního plynu a zvýší konkurenceschopnost domácích firem.

„Významnější využívání sluneční a větrné energie může Česku i nadále zajistit pozici exportní země v sektoru výroby elektřiny. Při ambiciózním rozvoji těchto elektráren můžeme kolem roku 2035 reálně šetřit až 20 TWh zemního plynu ročně. Rozvoj obnovitelných zdrojů zároveň ve stejném časovém horizontu přispěje ke snížení ceny silové elektřiny až o 11 EUR na MWh, což může být zásadní příspěvek ke konkurenceschopnosti českých firem,“ komentuje přínosy zrychlení zelené energetiky Martin Sedlák. „Pokud by se nepodařilo akcelerovat rozvoj zelené energetiky, pak nám hrozí, že elektřina za 10 let bude dražší než v Německu až o 32 EUR na megawatthodinu,“ dodává Martin Sedlák.