Průzkumy veřejného mínění podporují zachování německých jaderných reaktorů v provozu

Podle aktuálních výsledků dvou průzkumů veřejného mínění podporuje většina německé veřejnosti provoz tří zbývajících jaderných reaktorů v zemi i po konci letošního roku. Výraznou podporu má také udržení reaktorových bloků v provozu až na dalších pět let, a dokonce i výstavba nových reaktorů v zájmu zajištění dodávek energie.

Průzkum ARD-DeutschlandTrend ukázal, že pouze 15 % dotázaných je pro to, aby byly zbývající tři provozované reaktory na konci letošního roku odstaveny, jak je plánováno dle současné německé politiky odklonu od jaderné energetiky. Jedenačtyřicet procent z těchto pozitivně odpovídajících respondentů se vyslovilo pro prodloužení provozu bloků o několik měsíců a stejné procento dotazovaných uvedlo, že by země měla jadernou energii využívat i nadále v dlouhodobém horizontu.

Dokonce i mezi příznivci Zelených, kteří jsou zásadně proti jaderné energetice, je pouze 31 % pro dodržení dohodnutého ukončení provozu na konci roku, ukázal průzkum. Téměř dvakrát více, 61 % voličů Zelených, je pro prodloužení provozu reaktorů o několik měsíců, zatímco 7 % podporuje dlouhodobé využívání jaderné energie.

Prioritou je zvýšení energetické nezávislosti

V průzkumu ARD-DeutschlandTrend, který se uskutečnil ve dnech 1. až 3. srpna, odpovídalo 1313 lidí, kteří se zúčastnili telefonického a internetového dotazování. Většina respondentů podpořila cíl spolkové vlády učinit Německo nezávislé na dovozu energetických surovin z Ruska, přičemž 71 % dotázaných označilo tento cíl za správný a 24 % za nesprávný.

Průzkum ukázal, že vzhledem k současné energetické situaci považuje 81 % dotázaných za správné rychleji prosazovat rozšiřování větrných elektráren, 61 % vítá větší využívání uhelných elektráren a stejné procento by si přálo dočasné omezení rychlosti na dálnicích, které jsou známé neomezeným rychlostním limitem. Kritičtěji se však občané staví k návrhu na podporu tzv. frakování plynu v Německu, který odmítá 56 % dotázaných a podporuje 27 %.

Průzkum pro časopis Der Spiegel

V jiném průzkumu, který pro časopis Der Spiegel provedl institut pro online průzkumy Civey, podpořilo 78 % respondentů pokračování provozu posledních tří německých reaktorů do léta 2023. Dokonce i mezi příznivci Zelených pro tento scénář byla těsná většina. Tento průzkum, kterého se ve dnech 2. a 3. srpna zúčastnilo přibližně 5 000 lidí dotazovaných online, rovněž ukázal široký souhlas s ponecháním zbývajících reaktorů připojených k síti po mnohem delší dobu, přičemž 67 % dotázaných se vyslovilo pro provoz reaktorů po dobu dalších pěti let. Pouze 27 % respondentů to jednoznačně odmítlo.

Na otázku, zda by Německo mělo stavět nové jaderné elektrárny, se 41 % respondentů vyslovilo pro, 52 % bylo proti.

Německý odklon od jádra po havárii v roce 2011

Po havárii na japonské elektrárně Fukušima Daiiči v březnu 2011 se vláda tehdejší kancléřky Angely Merkelové rozhodla, že nejpozději do konce roku 2022 postupně ukončí využívání jaderné energie. Před touto havárií získávalo Německo přibližně čtvrtinu elektřiny z jádra. V srpnu 2011 vstoupila v platnost 13. novela zákona o jaderné energii, která podtrhla politickou vůli postupně ukončit využívání jaderné energie v Německu. V důsledku toho bylo okamžitě uzavřeno osm bloků: Biblis A a B, Brunsbüttel, Isar 1, Krümmel, Neckarwestheim 1, Phillipsburg 1 a Unterweser. Jaderné elektrárny Brokdorf, Grohnde a Gundremmingen C byly trvale odstaveny na konci prosince 2021.

Poslední tři německé bloky - Emsland, Isar 2 a Neckarwestheim 2 - mají být uzavřeny na konci letošního roku. Minulý týden německý kancléř Olaf Scholz uvedl, že udržení posledních tří jaderných reaktorů v provozu za termín jejich plánovaného odstavení na konci letošního roku může mít pro zajištění dodávek elektřiny "smysl".