Průmyslové svazy Středoevropské iniciativy: Míra regulace v EU je neudržitelná

Na svém červencovém setkání v rakouské Kremži se průmyslové svazy Rakouska, ČR, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Slovinska a Chorvatska shodly, že stávající míra evropské regulace je neudržitelná. EU v globální konkurenci ztrácí tempo.
Výroční zpráva o jednotném trhu a konkurenceschopnosti za rok 2025 ukazuje, že dvě třetiny evropských firem považují nadměrnou regulaci za velice nákladnou a překážku investic, zatímco v USA je to jen pětina. Produktivita v Evropě ve srovnání s USA stagnuje už tři dekády, což spolu s vysokými cenami energií, pomalým povolovacím řízením a nedostatkem pracovních sil oslabuje naši schopnost zvládat zelenou, digitální, sociální i bezpečnostní transformaci.
Ve společném prohlášení průmyslové svazy Středoevropské iniciativy proto požadují přezkum všech evropských pravidel včetně Green Dealu, uplatnění zásady „jeden dovnitř, jeden ven“ pro novou legislativu, snížení povinného vykazování (o 25 % celkově a o 35 % pro malé a střední podniky), transparentní a kvalitní dopadové studie, zabránění gold-platingu při transpozici evropských směrnic, omezení delegovaných a prováděcích aktů a neposlední řadě větší zapojení podniků do přípravy předpisů.
Prohlášení zároveň upozorňuje na konkrétní problematické předpisy a navrhuje jejich úpravy – od mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), přes nařízení o obalech (PPWR), ekodesign (ESPR) a směrnici o environmentálních tvrzeních (GCD), až po nařízení o odlesňování (EUDR) a směrnici o čištění městských odpadních vod (UWWTD).
V principu průmyslové svazy žádají zjednodušení uvedených předpisů, harmonizaci jejich implementace, prodloužení přechodných období a odstranění zbytečných či překrývajících se povinností, které ohrožují konkurenceschopnost, investice i plynulost dodavatelských řetězců.
Zvláštní důraz kladou signatáři společného prohlášení na zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů – od stanovení pevných lhůt a digitalizaci stavebního řízení, přes zrychlení posuzování vlivů na životní prostředí, až po sjednocení technických a územních požadavků napříč členskými státy. Celkovým cílem je obnovit konkurenceschopnost EU, zlepšit podnikatelské prostředí a odstranit byrokratické překážky, které brzdí hospodářský rozvoj Evropy.
