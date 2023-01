Ohlédnutí za 20. ročníkem konference Provoz vodovodů a kanalizací

Programový výbor konference připravil pro letošní výroční konferenci několik významných novinek. Na rozdíl od minulých ročníků například letos nebyl program členěn do dvou samostatných tematických bloků Pitná voda a Odpadní voda. Díky tomu si účastníci konference nebyli nuceni vybírat ze dvou přednášek, které by se konaly ve stejném čase ve dvou různých sálech, ale měli možnost vyslechnout vše, co je zajímalo.