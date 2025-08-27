Od 1. 7. 2025 se poplatky za dovoz regulovaných látek platí celnímu úřadu

Změna v zasílání platby poplatku za dovoz regulovaných látek dle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů.
Česká inspekce životního prostředí oznamuje, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 218/2025 Sb., dne 1. 7. 2025, kterým se mění některé zákony v oblasti správy daní a působnosti Celní správy České republiky, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 69/2010 Sb., o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně., došlo ke změně orgánu pro platbu poplatku za dovoz regulovaných látek dle zákona č. 73/2012 Sb.
Poplatník si poplatek za dovoz regulovaných látek, stejně jako doposud, vypočte. Příslušný poplatek však již nebude zasílat na účet ČIŽP, ale zašle jej na účet příslušného celního úřadu dle jeho sídla. Předčíslí pro tuto platbu je 1927, a to jak pro platbu samotného poplatku, tak pro platbu případného úroku z prodlení.
Komentáře