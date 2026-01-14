03/2025

Novinky v systému ISPOP pro ohlašování v roce 2026

14. 1. 2026| zdroj: CENIA

zdroj: pixabay

Česká informační agentura životního prostředí provozuje pro Ministerstvo životního prostředí Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP. V roce 2026 byly v ISPOP zavedeny nové formuláře v agendě ovzduší určené pro ohlašování jednorázového měření emisí a významné změny zaznamenaly v roce 2026 také formuláře produkce a nakládání s odpady.

Nové formuláře v oblasti ovzduší byly v ISPOP zavedeny podle novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování.:

  • F_OVZ_TERM_JME – Hlášení termínu provedení nebo zrušení jednorázového měření emisí (dle § 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.
  • F_OVZ_JME – Ohlášení protokolu jednorázového měření emisí (dle § 6 odst. 4 a 7 zákona č. 201/2012 Sb.)

K novým formulářům bylo vydáno také metodické sdělení Ministerstva životního prostředí. Podrobný manuál pro práci s formulářem F_OVZ_TERM_JME je dostupný na webových stránkách ISPOP. Upozorňujeme rovněž na velmi užitečnou informační sekci ČHMÚ k formulářům agendy ovzduší.

V agendě odpadového hospodářství jsou od roku 2026 aktualizovány formuláře produkce a nakládání s odpady (F_ODP_PROD a jeho varianty), které se nově ohlašují podle vyhlášky č. 18/2025 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Podrobnosti k provedeným úpravám jsou popsány ve speciálních manuálech, které jsou k dispozici na webu ISPOP.

Důležité termíny ohlašování:

  • 31. 1. – formuláře agendy Povodí
  • 28. 2. – formuláře Produkce a nakládání s odpady (PROD a varianty)
  • 31. 3. – vybrané formuláře agendy Ovzduší a IRZ

V případě dotazů je k dispozici Call centrum ISPOP:

  • +420 490 522 550
  • každý pracovní den od 9:00 do 15:00

Více informací najdete přímo na webu ISPOP.

