Návrh cenového výměru - podpora elektřiny a tepla vyrobených využitím energie biomasy

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces k návrhu cenového výměru, kterým se stanovuje podpora pro rok 2026.
Pro rok 2026 dochází poprvé k rozdělení cenových výměrů do 4 samostatných celků. K rozdělení Úřad přistoupil vůbec poprvé společně se zákonnou změnou z cenových rozhodnutí na cenové výměry. Rozdělení by mělo přispět k větší přehlednosti v systému provozních podpor pro podporované zdroje a respektuje odlišné zákonné principy pro stanovení jednotlivých podpor. Samostatné skupiny OZE také lépe odpovídají dílčím schématům podpory schvalovaným u Evropské komise (tzv. notifikační řízení). Cenové výměry jsou tak zveřejněny v tomto rozložení:
- Cenový výměr pro nepalivové zdroje, kam patří FVE, MVE, VTE
- Cenový výměr pro bioplyn a biometan včetně skládkových a kalových plynů
- Cenový výměr pro biomasu
- Cenový výměr pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a druhotné zdroje
Cenové výměry stanovují podporu pro nové výrobny v souladu s tzv. aktivačním nařízením vlády (NV č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, ve znění nařízení vlády č. 459/2024 Sb.), které aktivuje podpory ze zákona o podporovaných zdrojích energie. U stávajících výroben pak Úřad v souladu se zákonem uplatňuje při změně výše podpory tzv. monitoring nákladů na pořízení paliva a cen elektřiny a tepla a jejich změn. Změnu výše těchto použitých parametrů zveřejnil úřad mimo jiné ve svém sdělení ke změnám cen komodit ze 07.07.2025.
Na rok 2026 se prvním rokem uplatňují také přijatá přechodná ustanovení k zákonu o podporovaných zdrojích energie, která ukončují podporu nejstarším výrobnám, kterým v minulosti nebyla legislativou stanovená délka práva na podporu. S koncem roku 2025 tak končí podpora pro výrobny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu do 31.12.2005 a pro výrobny využívající kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s instalovaných výkonem do 5 MW a výrobny využívající druhotné zdroje energie s datem uvedení do provozu do 31.12.2012. S podporou také končí výrobny, kterým vypršela vyhláškou stanovená doba životnosti. Detailně je ukončování podpor popsané v jednotlivých odůvodněních k cenovým výměrům.
Poznámka: Od 01.01.2025 s ohledem na novelizaci zákona o cenách ERÚ vydává rozhodnutí o cenách v nové podobě. Namísto cenových rozhodnutí budou nově vydávány cenové výměry formou opatření obecné povahy. Dochází tak ke sjednocení v rámci státní správy. Samotné hodnoty regulovaných cen či podpory budou uvedeny ve výrokové části cenového výměru ve stejné formě jako u dřívějších cenových rozhodnutí. Veřejný konzultační proces probíhá ve vztahu k cenovým výměrům beze změny.
