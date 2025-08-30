2/2025

MŽP představilo Politiku krajiny ČR s výhledem do roku 2050

30. 8. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

mountains-6964950_640
zdroj: pixabay

Politika krajiny je součástí komponenty 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem – aktivity 2.9.5 Stanovení politiky krajiny a krajinného plánování.

Politika krajiny je zastřešující strategický vládní dokument, který stanovuje priority a cíle v oblasti plánování, ochrany a využívání krajiny, kterých chce Česká republika dosáhnout do roku 2050. Dokument vznikl jako odpověď na dlouhodobě neuspokojivý stav krajiny, potřebu systematického a koordinovaného přístupu ke krajině, v linii strategického rámce Česká republika 2030 a také v reakci na závazky vyplývající z Evropské úmluvy o krajině a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu.

197_25_Materiál

197_25_Příloha

197_25_Předkládací-zpráva

Formulář-připomínky

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO