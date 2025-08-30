MŽP představilo Politiku krajiny ČR s výhledem do roku 2050

Politika krajiny je součástí komponenty 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem – aktivity 2.9.5 Stanovení politiky krajiny a krajinného plánování.
Politika krajiny je zastřešující strategický vládní dokument, který stanovuje priority a cíle v oblasti plánování, ochrany a využívání krajiny, kterých chce Česká republika dosáhnout do roku 2050. Dokument vznikl jako odpověď na dlouhodobě neuspokojivý stav krajiny, potřebu systematického a koordinovaného přístupu ke krajině, v linii strategického rámce Česká republika 2030 a také v reakci na závazky vyplývající z Evropské úmluvy o krajině a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu.
