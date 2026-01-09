Mrazy teplárny nezaskočí, garantují tepelnou pohodu

S příchodem prvních mrazivých dnů a předpovědí, která slibuje teploty pod bodem mrazu v tomto i následujícím týdnu, mohou teplárny ubezpečit všechny své odběratele, že jejich radiátory rozhodně nevychladnou a tepelná pohoda bude zajištěna i při déletrvajících mrazech.
Teplárny v celé České republice přešly na plný zimní provozní režim. To znamená, že jejich dispečinky sledují vývoj počasí 24 hodin denně a s předstihem reagují na vývoj zimních venkovních teplot. V těchto dnech je spolehlivá dodávka tepla to nejdůležitější pro pocit bezpečí v domácnostech, domovech pro seniory, v nemocnicích i jinde. Co stojí za jistotou dodávek tepla?
Zvýšený výkon: S klesající teplotou se zvyšuje teplota topné vody v sítích (ekvitermní regulace), aby se k vám teplo dostalo v požadované kvalitě, i když teploty klesnou pod -10 °C a níže.
Dostatek paliva: Zásoby paliva (biomasa, zemní plyn, uhlí, odpady a ostatní energetické zdroje) jsou smluvně zajištěny a teplárny jsou připravené i na dlouhotrvající mrazy.
Technická připravenost: Pravidelné letní odstávky a údržba zařízení proběhly úspěšně. Zdroje v teplárnách i soustavy pro zásobování teplem jsou připravené na tradiční zimní zátěž.
„Naším cílem není jen dodávat teplo, ale zajišťovat pocit bezpečí domova. Mráz za okny je pro nás signálem k maximálnímu nasazení, nikoliv důvodem k obavám. Mráz je zkouškou naší teplárenské infrastruktury, na kterou jsme se chystali celý rok. Vaše radiátory zůstanou teplé, i když teplota klesne do mrazivých hodnot.“
Aby byl tepelný komfort u odběratelů maximální a náklady co nejnižší, doporučujeme dodržovat několik základních pravidel:
Nezakrývejte radiátory: Dlouhé závěsy nebo nábytek a další překážky před topením brání šíření tepla do místnosti a jeho efektivnějšímu využití.
Větrejte krátce a intenzivně: V mrazech otevřete okna plně dokořán na 3 až 5 minut. Vzduch se rychle vymění, ale stěny nevychladnou a v místnosti bude opět brzo příjemné teplo.
Odvzdušnění studených radiátorů: Pokud radiátor topí jen zčásti, zkontrolujte, zda ho není potřeba odvzdušnit. Pokud radiátor chladne zdola, je to v pořádku, reaguje na uzavřený termostatický ventil. Topení je zavzdušněné, když netopí celá část radiátoru odshora až dolů.
V případě jakýchkoliv lokálních poruch jsou servisní a havarijní týmy tepláren v pohotovosti a připravené okamžitě zasáhnout a problémy vyřešit. Velké díky tak patří všem zaměstnancům v teplárenských provozech, kteří i v těchto mrazivých dnech a nocích zajišťují, že můžeme být v teple.
