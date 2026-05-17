Monitoring průmyslové ekologie | 8. - 15. 5. 2026

MONITORING 8. - 11. 5. 2026
Legislativa:
Kompenzace nepřímých nákladů pro průmysl se rozšiřují. Novela reaguje na aktualizaci pravidel EU
| Prumyslovaekologie.cz |
Česká republika upravuje systém kompenzací nepřímých nákladů spojených s emisním obchodováním EU ETS. Novela nařízení vlády rozšiřuje okruh podporovaných odvětví, zvyšuje míru podpory a reaguje na nová pravidla.
Odpady:
Od 21. 5. 2026 začíná DIWASS. Jak se připravit na digitalizaci přepravy odpadů
| Prumyslovaekologie.cz |
Nový evropský systém má zjednodušit administrativu, ale pro firmy představuje výrazný zásah do dosavadních postupů. Co digitalizace znamená v praxi a co budou muset podniky dělat jinak?
Odpadové hospodářství přechází od dotací k velkým investicím
| Prumyslovaekologie.cz |
České odpadové hospodářství vstupuje do přechodné fáze. Klasické dotace jsou prakticky vyčerpané, a pozornost se přesouvá k finančním nástrojům a velkým investičním projektům.
Obce na Pelhřimovsku využívají bezplatný svoz textilu. Musely si pouze zajistit kontejnery
| iROZHLAS.cz |
Rostoucí ceny za odvoz a povinnou likvidaci starého textilu externími firmami se zhruba stovka obcí na Pelhřimovsku rozhodla vyřešit svépomocí. Kontejnery si nově zajišťují samy prostřednictvím společné odpadové akciové společnosti.
Plzeňští celníci zachytili polský kamion napěchovaný tunami nelegálního odpadu
| Novinky.cz |
Na první pohled vše vypadalo v pořádku. V několika velkých pytlích se nacházel plastový granulát. Když ale plzeňští celníci provedli důkladnější kontrolu polského kamionu, odhalili tuny nelegálního odpadu.
Ovzduší:
Němci vyvíjejí osmiválec, který nevypouští emise CO₂. Pracuje na principu známém desítky let
| VTM.cz |
Spalovací motor bez emisí oxidu uhličitého? To zní spíš jak recept na špatné sci-fi. V tomhle případě je to ale pravda a dokonce se jedná o plnotučný osmiválec.
Největším zdrojem emisí metanu na světě je skládka v Chile
| oEnergetice.cz |
Jedním z největších zdrojů metanu, který přispívá ke globálnímu oteplování, je skládka vyčnívající z kopců na okraji chilského hlavního města Santiaga. Ukazuje to studie Agentury OSN pro životní prostředí.
Tyto evropské země mají nejhorší kvalitu ovzduší: Itálie vede, pozice Slovenska možná překvapí
| Refresher.cz |
Podle standardů Světové zdravotnické organizace dýchá nebezpečně znečištěný vzduch celkem až devět z deseti Evropanů.
Energie:
Nová pravidla pro energetické audity a ISO 50001 od ledna 2026
| Prumyslovaekologie.cz |
Zákon o hospodaření energií se od ledna zásadně změnil. Novela tzv. Lex OZE III rozšiřuje povinnost provádět energetické audity nebo zavést systém ISO 50001 na širší okruh podniků i veřejných institucí.
Elektromobilita nabírá na obrátkách. Síť dobíjecích stanic v Brně neustále roste
| Prumyslovaekologie.cz |
Prodeje elektromobilů v Česku rostou, jak ukazují data prodejců. S tím souvisí i větší poptávka po dobíjecích stanicích, kterých je nyní například v Brně 145. Do roku 2023 by jich ale mělo výrazně přibýt.
Sázka na slunce může zachránit klimatické cíle Evropy a šetří peníze za ropu
| Ekonomickydenik.cz |
Rychlejší zavádění solární energie a baterií by mohlo snížit náklady na energie v evropském bloku o 55 mld. eur ročně a náklady na dovoz fosilních paliv o 53 mld. eur. Evropská solární asociace tvrdí, že další rozvoj solárních zdrojů pomůže kontinentu také splnit klimatické cíle pro rok 2030.
Od ropy k turbínám. Čína výrazně rozšiřuje výstavbu větrných elektráren
| iDNES.cz |
Čína využívá vysoké ceny ropy i geopolitické napětí k posílení své pozice ve větrné energetice. Letos dál zrychluje výstavbu a navazuje na loňský rekord, kdy instalovala třikrát více kapacit než zbytek světa dohromady.
K čemu vedou stále častější záporné ceny elektřiny?
| oEnergetice.cz |
V současné době, kdy je ideální doba pro produkci fotovoltaických elektráren, se setkáváme s extrémně nízkými cenami na spotových trzích s elektřinou. Tyto ceny dosahují i extrémních záporných hodnot.
Voda:
Nová vodárna zajistí Vídni vodu i pro další generace
| Prumyslovaekologie.cz |
Na vídeňském Dunajském ostrově vyroste do roku 2030 moderní vodárna, která posílí stabilitu místní vodárenské sítě. Investice za 140 milionů eur je součástí plánu, který má zaručit zásobování pitnou vodou i v době klimatické krize.
Důležitá čerpací stanice v Dobré prošla sanací za sedm milionů
| Komunalniekologie.cz |
Havarijní čerpací stanice v Dobré u Frýdku-Místku hraje zásadní roli v systému Ostravského oblastního vodovodu v situacích, kdy je odstavena z provozu Úpravna vody Vyšní Lhoty. Z ní je standardně zásobováno Česko-Těšínsko a Třinecko.
Vědci zkoumali třicet let vodu v českých nádržích. Otepluje se o půl stupně za dekádu
| Novinky.cz |
Povrchová voda v českých nádržích se za posledních 30 let oteplila o 1,5 stupně Celsia. Ohřívá se tempem v průměru o více než půl stupně za dekádu. Nejrychleji stoupá teplota v dubnu.
VHS Olomouc dokončila sanaci vodojemu,který zásobuje Litovelsko a část Olomoucka
| Ekolist.cz |
Vodohospodářská společnost Olomouc dokončila postupnou sanaci vodojemu Chudobín. Několikamilionová investice zvýšila stabilitu vodárenské infrastruktury a prodloužila životnost jejích klíčových konstrukcí o desítky let.
Chemie:
Německo vyhlásilo výzvu k předložení důkazů k 1,4-dioxanu v životním cyklu PET
| Prumyslovaekologie.cz |
Německo vyhlásilo další výzvu k předložení důkazů z důvodu posouzení nezbytnosti návrhu na omezení podle nařízení REACH u různých procesů, u nichž existuje podezření, že způsobují emise 1,4-dioxanu do životního prostředí během životního cyklu polyethylentereftalátu.
Životní prostředí a ekologie:
Stav českého životního prostředí je 10. nejlepší v EU. V žebříčku se posouváme díky snižování emisí CO2 či vyšší míře recyklace
| Prumyslovaekologie.cz |
Česko si v pátém ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví výrazně polepšilo v pilíři Životní prostředí. V rámci Evropské unie obsadilo 10. příčku, což je od prvního ročníku Indexu posun o 13 příček.
Rozhovor s krajským radním Petrem Fišerem o zónách pro větrné elektrárny
| iDNES.cz |
Pozdvižení na mnoha místech v Česku vyvolalo nedávné zveřejnění návrhu mapy tzv. akceleračních oblastí, ve kterých by byly příznivější podmínky pro povolování a budování větrných elektráren. Zejména zástupci některých obcí proti návrhu protestují.
Norsko obnovuje těžbu plynu v Severním moři. ‚Pokud dojde k nehodě, nemáme šanci,‘ zlobí se ekologové
| iROZHLAS.cz |
Norská vláda čelí kritice za to, že schválila plány na opětovné otevření tří ložisek zemního plynu v Severním moři po téměř třiceti letech. Cílem je navýšit dodávky energií kvůli růstu cen ropy a plynu od začátku konfliktu na Blízkém východě.
Průmysl:
Green Deal tlačí český průmysl ke zdi. Bez masivní podpory hrozí odchod firem
| Info.cz |
Česká republika má za sebou řadu úspěšných dotačních programů využitých na energetické úspory, modernizaci provozů i výstavbu obnovitelných zdrojů. Jenže průmyslová dekarbonizace v odvětvích, jako je ocelářství, chemie, cementářství nebo sklářství, je úplně jiný úkol.
Brusel platí poradcům miliardy. Ti často lobbují za průmysl, který regulují
| Novinky.cz |
Za deset let vzrostly výdaje Evropské komise na konzultanty v oblasti energetiky a klimatu o 433 procent. Předloni dosáhly 127 milionů eur, tedy asi 3,19 miliardy korun. Brusel si najímá stále více externích poradců, aby zvládl rozsáhlý regulační program.
Bez oceli není suverenita. Česko nesmí nechat své hutě padnout
| E15.cz |
Ocelářství bývá někdy vnímáno jako dědictví minulosti. Jako těžký průmysl, který patří do učebnic hospodářských dějin, ale ne do moderní ekonomiky. Je to omyl. Kdo nemá přístup k vlastní kvalitní oceli, ztrácí část své průmyslové suverenity.
Čínské chemikálie zaplavují Evropu
| Novinky.cz |
Evropští výrobci chemikálií si stěžují na levné čínské dovozy rekordně často. Brusel za poslední dva roky zahájil desítky řízení kvůli podezření, že čínské firmy prodávají výrobky za uměle nízké ceny, aby vytlačily evropskou konkurenci.
