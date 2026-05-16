Součástí protipovodňového cvičení v Holešovicích bude i zkušební zvednutí Štvanické lávky

Hlavní město dnes zahájí cvičení výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany Holešovice – jih 2026. Zkouška se bude konat mezi Hlávkovým mostem a Libeňským mostem v úseku dlouhém zhruba 1,5 kilometru od 6.00 hodin, předpokládané ukončení pak bude kolem 22.00 hodin.
V rámci cvičení se ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy uskuteční také zkušební zvednutí Štvanické lávky. Cvičení prověří ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy, složkami IZS a dalšími organizacemi připravenost metropole na případnou povodeň. Navíc se tentokrát zapojí také 40 vězňů pod dohledem Vězeňské služby ČR. Cvičení si v sobotu už od 00.00 zhruba do 24.00 hodin vyžádá úplnou uzavírku Bubenského nábřeží a další dopravní omezení v okolí.
V rámci cvičení Holešovice – jih 2026 budou v sobotu na celkem sedmi úsecích postaveny mobilní prvky protipovodňové ochrany v celkové délce 1 552,4 metru a jejich výška bude v rozmezí 0,33 – 3,8 metry. Celkový počet využitých mobilních prvků bude 7 348 kusů uložených ve 26 kontejnerech. Hlavním úkolem cvičení bude prakticky prověřit hrazení i protipovodňová opatření na kanalizační a stokové síti ve vybraných úsecích a také celková koordinace akce. Oficiální zahájení cvičení symbolicky uvede primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a do výstavby se následně zapojí celkem 171 osob.
Na cvičení bude společně s 50 příslušníky aktivních záloh Armády ČR spolupracovat také 8 jednotek sboru dobrovolných hasičů Středočeského kraje (48 osob), dále 3 jednotky sboru dobrovolných hasičů z Prahy (18 osob), 15 členů Českého červeného kříže a také pod dohledem Vězeňské služby ČR se do práce zapojí 40 vězňů z vazebních věznic na Pankráci a v Ruzyni.
„Praha má vybudovaný rozsáhlý systém protipovodňové ochrany, ale jeho skutečná hodnota se potvrzuje pravidelným cvičením a dobrou koordinací všech zapojených složek. Cvičení v Holešovicích prověří nejen samotnou výstavbu mobilních prvků v délce více než 1,5 kilometru, ale také spolupráci města, správců infrastruktury, dobrovolných hasičů, armády, Českého červeného kříže a dalších partnerů. Součástí bude i zkušební zvednutí Štvanické lávky, což je důležitý praktický test novější části městské infrastruktury. Připravenost na povodně se nesmí brát jako samozřejmost. Musíme ji pravidelně ověřovat, protože právě v krizové situaci rozhodují sehranost, rychlost a přesnost,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Zajímavostí bude zkušební zvednutí Štvanické lávky, která byla uvedena do provozu teprve v roce 2023. Po přípravné fázi je samotný zdvih naplánován na 9.00 hodin a uskuteční se ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. V souvislosti s tím bude lávka otevřená pro pěší a cyklisty z karlínské strany pouze na ostrov Štvanice, druhá část k holešovickému břehu bude v sobotu už od 5.30 hodin po dobu cvičení a technického zdvihu konstrukce zcela uzavřena.
Hasičský záchranný sbor Správa Železnic zároveň plánuje stavbu individuální protipovodňové ochrany u železniční stanice Praha-Bubny, která byla zprovozněna v loňském roce.
„Bezpečnost Pražanů a ochrana kritické infrastruktury jsou pro nás prioritou, kterou nesmíme podcenit ani v dobách klidu. Dnešní cvičení potvrzuje, že Praha disponuje jedním z nejmodernějších systémů ochrany v Evropě. Díky plné digitalizaci operačních plánů a precizní logistice jsme schopni stavět mobilní zábrany s maximální efektivitou,“ uvádí Jaromír Beránek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a dodává: „Povodně z let 2002 a 2013 jsou pro nás jasným mementem, že připravenost musí být neustálý proces, nikoliv jednorázová akce. Pravidelnými zkouškami budujeme ‚svalovou paměť‘ města a prověřujeme součinnost všech složek, abychom byli schopni reagovat i na rizika spojená s klimatickou změnou a bleskovými povodněmi. Investice do údržby a technologií se nám v kritický moment vrátí v podobě ochráněných životů a majetku v řádech miliard korun.“
Z důvodu bezpečnosti a manipulace s těžkou technikou bude v sobotu 16. května už od 00.00 do 24.00 pro automobilovou dopravu zcela uzavřeno Bubenského nábřeží, dílčí dopravní omezení pak budou platit v přilehlých ulicích v celé jižní části Holešovic mezi Hlávkovým mostem a Libeňským mostem. Proto hlavní město žádá řidiče, aby sledovali dopravní značení a respektovali omezení, která jsou s ohledem na rozsah cvičení nutná. V případě dřívějšího ukončení cvičení bude po dohodě s Policií ČR co nejrychleji zajištěna demontáž dopravního značení a tím bude opět umožněn běžný provoz. V souvislosti se cvičením bude v oblasti omezen také provoz některých linek městské hromadné dopravy. Informace o změnách jsou dostupné na webu dopravního podniku.
Víkendový termín byl zvolen pro minimální dopad na plynulost dopravy. Pravidelný nácvik a koordinace všech složek jsou však naprosto klíčové pro rychlou ochranu životů a majetku v případě skutečného ohrožení. Hlavní město vybudovalo v letech 1997 až 2013 sofistikovaný systém protipovodňové ochrany, který se skládá z pevných částí (železobetonové protipovodňové zdi, zemní valy a jsou využita i tělesa železniční sítě), mobilních prvků (mobilní hliníková hrazení, naplavovací trámce), protipovodňové hráze budované z pytlů s pískem, protipovodňových vrat a protipovodňového systému na kanalizační síti (zpětné klapky, hradidlové komory, čerpací stanice s mobilním čerpadlem a čerpací stanice se stacionárním čerpadlem).
Cvičení výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města pravidelně funguje od roku 2005. To aktuální pak naváže na předchozí dvě cvičení z roku 2025, která se uskutečnila podél Vltavy v severní části Holešovic a v holešovickém přístavu.
