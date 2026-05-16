PPWR čelí tlaku na odklad, průmysl žádá více času

Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), které má začít platit od 12. srpna 2026, se dostává pod rostoucí tlak části průmyslu i některých členských států. Skupina významných evropských firem v čele s potravinářskými a nápojovými giganty vyzvala Evropskou komisi k odložení části pravidel a k revizi některých ustanovení.
Současně Česká republika iniciovala neformální non-paper žádající rychlé vyjasnění výkladu některých zákazů skupinových plastových obalů. Ekologické organizace však jakékoli odklady odmítají a varují před oslabováním celé legislativy.
Firmy varují před právní nejistotou
Necelé čtyři měsíce před začátkem účinnosti PPWR zaslali zástupci více než 150 společností z oblasti výroby nápojů, potravinářství, retailu, gastronomie, obalového průmyslu, logistiky i recyklace dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolaové a předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi. Firmy v dopise uvádějí, že podporují cíle PPWR i přechod na oběhové hospodářství, zároveň však tvrdí, že řada klíčových pravidel zůstává nejasná a prakticky obtížně proveditelná. Podle signatářů stále chybí dostatečně jasné metodiky, definice i harmonizovaný výklad některých ustanovení napříč členskými státy.
Jedním z hlavních sporů je problematika PFAS látek v obalech pro kontakt s potravinami. PPWR zakazuje používání PFAS nad stanovený limit od srpna 2026, firmy však upozorňují, že dosud neexistuje jednotná evropská metodika testování ani právně závazný způsob prokazování souladu s pravidly. Podle průmyslu proto hrozí rozdílný přístup národních kontrolních orgánů a právní nejistota pro výrobce. Dalším sporným bodem je zákaz některých jednorázových plastových obalů uvedený v příloze číslo V nařízení. Průmysl upozorňuje zejména na nejasný výklad výjimky pro obaly „nezbytné pro manipulaci“, která se týká například smršťovacích fólií používaných u multipacků nápojů. Podle firem není zřejmé, zda budou tyto obaly po roce 2030 zakázány, nebo zda spadají pod výjimku.
Významnou část debaty tvoří také cíle pro opakovaně použitelné obaly a reuse systémy. Signatáři upozorňují na vysoké investiční náklady, potřebu rozsáhlých změn infrastruktury i na studie, podle nichž nemusí být některé reuse systémy automaticky environmentálně výhodnější než efektivní recyklační modely. Další kritika směřuje k požadavkům Design for Recycling a recyklovatelnosti některých typů obalů. Firmy upozorňují zejména na vícevrstvé a aseptické obaly, u nichž podle nich zatím neexistují technologicky ani ekonomicky dostupné alternativy splňující současně požadavky bezpečnosti, trvanlivosti i recyklovatelnosti.
Podle odhadů průmyslu by některé požadavky PPWR mohly znamenat miliardové investice do nových balicích linek a rychlé odepisování stávajících technologií. Mnohé firmy přitom tvrdí, že na přechodu na alternativní řešení již pracují, ale současné termíny považují za nereálné.
Česká republika žádá rychlé vyjasnění pravidel
Do debaty vstoupila také Česká republika, která iniciovala takzvaný non-paper k výkladu některých ustanovení PPWR. Dokument upozorňuje na potřebu rychlého upřesnění výkladu páté přílohy nařízení ještě před vydáním oficiálních pokynů Evropské komise plánovaných až na únor 2027. Český dokument upozorňuje, že firmy již nyní přijímají investiční a provozní rozhodnutí s dlouhodobými dopady a potřebují právní jistotu. Podle textu hrozí bez včasného výkladu vznik rozdílných národních přístupů a narušení fungování jednotného trhu.
Non-paper zároveň zdůrazňuje, že některé typy seskupených plastových obalů jsou v logistice a distribuci nezbytné pro manipulaci, stabilizaci a bezpečný transport zboží napříč dodavatelským řetězcem. Dokument varuje, že nejasnosti mohou vést k rozsáhlým investicím v řádu miliard eur a zasáhnout tisíce balicích a zpracovatelských linek v celé EU. Česká republika proto vyzvala Evropskou komisi, aby otázku prioritně řešila ještě před vydáním oficiálních pokynů a poskytla členským státům i průmyslu praktičtější výklad pravidel.
Ekologické organizace odmítají jakýkoli odklad
Ostrou reakci vyvolala iniciativa průmyslu u environmentálních organizací. Zero Waste Europe označila požadavky na odklad za pokus znovu otevřít již schválenou legislativu pod tlakem lobbingu. Organizace upozornila, že PPWR vznikalo několik let v rámci standardního evropského legislativního procesu za účasti Evropského parlamentu, Rady i Komise. Podle Zero Waste Europe by odklad účinnosti znamenal oslabení právní jistoty i důvěryhodnosti evropské legislativy.
Environmentální organizace zároveň tvrdí, že Evropská komise již zveřejnila pokyny a často kladené otázky, které mají firmám pomoci s implementací. Podle nich dnes není hlavním problémem nedostatek pravidel, ale spíše snaha části průmyslu získat další výjimky a odklady. Zero Waste Europe rovněž upozorňuje, že PPWR má zásadní význam pro snižování obalového odpadu a podporu oběhového hospodářství. Podle organizace by jakékoli odložení znamenalo další miliony tun zbytečného odpadu a zpomalení evropských environmentálních cílů.
Debata o PPWR vstupuje do klíčové fáze
Současná situace ukazuje, že implementace PPWR bude v následujících měsících jedním z nejdiskutovanějších evropských regulatorních témat. Na jedné straně stojí průmysl a některé členské státy, které požadují větší právní jistotu a praktičtější pravidla. Na druhé straně environmentální organizace odmítají jakékoli oslabování již schválené legislativy. Další vývoj nyní bude záviset především na postoji Evropské komise a na tom, zda přistoupí k rychlejšímu vydání výkladových pokynů, případně k úpravě některých termínů a ustanovení.
