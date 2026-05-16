Veolia v Praze přechází na vodohospodářství řízené umělou inteligencí

Společnost Veolia prostřednictvím své dceřiné společnosti Pražské vodovody a kanalizace revolučním způsobem mění vodní hospodářství v českém hlavním městě, kde úspěšně spustila systém SWiM NG (Smart Water Integrated Management – New Generation).
Tento jedinečný systém řadí Prahu mezi elitní evropská města využívající infrastrukturu založenou na umělé inteligenci k posílení provozní odolnosti a udržitelnosti. V souladu se strategickým programem GreenUp společnosti Veolia a jejími ambicemi v oblasti umělé inteligence a digitálních inovací sjednocuje systém SWiM NG správu 70 000 zařízení do jediné vysoce výkonné platformy. Využívá umělou inteligenci k analýze dat v reálném čase, což umožňuje přesné předpovídání poptávky po vodě a spotřeby energií na základě povětrnostních podmínek a chování spotřebitelů. Klíčová inovace, Energy Dispatch Center, využívá tyto algoritmy k optimalizaci provozu – maximalizuje využití obnovitelných zdrojů energie a zároveň pomáhá stabilizovat pražskou energetickou síť.
Díky kombinaci systematické obnovy infrastruktury a diagnostice a monitoringu vodovodní sítě se společnosti PVK podařilo výrazně snížit ztráty vody v distribuční síti. V roce 2025 klesly ztráty vody v Praze na přibližně 15 % – což je historické minimum ve srovnání s 40 % zaznamenanými v polovině 90. let. Za tímto úspěchem stojí cílená detekce úniků vody; jen za poslední rok PVK zkontrolovala více než 3 000 kilometrů vodovodní sítě a pomocí pokročilých diagnostických postupů a analýzy dat v reálném čase identifikovala více než 300 skrytých úniků.
Pro obyvatele Prahy a částí Středočeského kraje to znamená větší jistotu v zásobování vodou, rychlejší řešení poruch, důkladnější kontrolu kvality vody a lepší připravenost na mimořádné události, jako jsou povodně. Řešení také zavádí nejvyšší úroveň šifrování pro kyberbezpečnost, pokročilé 3D mapování ArcGIS Pro a integraci BIM (Building Information Modeling) pro monitorování celého životního cyklu spravovaného majetku.
„Díky projektu SWiM NG se pražské vodní hospodářství zařadilo mezi evropskou špičku. Tento technický milník přímo podporuje náš strategický program GreenUp tím, že urychluje ekologickou transformaci prostřednictvím digitalizace. Plně také odráží naše ambice v oblasti digitalizace a inovací, které jsme nedávno představili v Londýně, kde jsme znovu potvrdili náš závazek rozšiřovat řešení založená na umělé inteligenci a datech ve všech našich činnostech.
Tím, že upřednostňuje environmentální bezpečnost a stabilizaci energetické sítě, společnost Veolia nadále nastavuje nejvyšší standardy pro ochranu a efektivitu životně důležité městské infrastruktury. Díky využití našich vlastních technologií a globálních odborných znalostí máme jedinečnou pozici k tomu, abychom uspokojili rostoucí poptávku po integrovaných řešeních a přinesli měřitelné zvýšení efektivity prostřednictvím digitálních technologií a AI," zdůraznil Philippe Guitard,generální ředitel společnosti Veolia pro střední a východní Evropu.
Zavedení systému SWiM NG odráží závazek skupiny k zajištění kvalitních služeb pro obyvatele hlavního města. „SWiM NG propojuje řízení výroby a distribuce pitné vody a čištění odpadních vod do jednoho celku, což nám umožňuje reagovat rychleji a efektivněji jak v běžném provozu, tak i ve složitějších situacích,“ říká Petr Mrkos,generální ředitel společnosti PVK
