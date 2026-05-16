Energetici v Dukovanech čistí parogenerátor 4. bloku

16. 5. 2026| zdroj: ČEZ

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany čistí při aktuální odstávce čtvrtého bloku jeden ze šestice parogenerátorů. Jde o jednu z významných činností souvisejících s plánovaným dlouhodobým provozem elektrárny.

Klíčová role parogenerátorů pro bezpečný provoz

Parogenerátory patří mezi zásadní zařízení jaderné elektrárny. Fungují jako tepelné výměníky, ve kterých se teplo z primárního okruhu předává do sekundárního okruhu, kde vzniká pára pohánějící turbínu. „Péče o parogenerátory patří mezi nejdůležitější činnosti při každé odstávce. Jde především o preventivní krok, který pomáhá zpomalit proces jejich stárnutí a ověřit technický stav zařízení pro další roky provozu,“ říká ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.

Unikátní technologie a vysokotlaké vodní čištění

Unikátní projekt čištění parogenerátorů dukovanského typu vyvinuli odborníci ze Skupiny ČEZ, její dceřiné společnosti Škoda JS a francouzské firmy Framatome. Součástí řešení je speciální manipulátor i přesně definované pracovní postupy, jejichž cílem je odstranit z výměníků nežádoucí materiál. „I když se v tomto systému používá velmi čistá voda, úsady jsou běžnou součástí dlouhodobého provozu těchto zařízení. My se jich, velmi zjednodušeně řečeno, zbavujeme pomocí unikátního vysokotlakého vodního čištění,“ uvedl Jan Hráček ze společnosti Škoda JS.

Součást strategie dlouhodobého provozu až 80 let

Společnost ČEZ už dříve oznámila, že plánuje provoz Jaderné elektrárny Dukovany až na hranici 80 let. Tomu odpovídá rozsáhlý program modernizací, kontrol a komplexní údržby klíčových zařízení. „Dlouhodobý provoz jaderné elektrárny není možné zajistit jedním rozhodnutím. Musíme trvale plnit všechny provozní a legislativní podmínky a mít detailní přehled o stavu klíčových zařízení. Bez projektů, jako je právě čištění parogenerátorů, by to nebylo možné,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.

Odstávka čtvrtého bloku

Odstávku čtvrtého výrobního bloku Dukovan zahájili energetici ve druhé polovině dubna. Její součástí jsou tisíce pracovních činností, včetně výměny části paliva a realizace řady investičních akcí. Měla by trvat zhruba dva měsíce.

