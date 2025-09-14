Monitoring průmyslové ekologie | 6. - 12. 9. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 6. - 8. 9. 2025
Legislativa:
Ministerstvo životního prostředí předkládá novelu, která zpřísňuje pravidla pro biopaliva
Tato úprava reaguje na nedávnou novelu zákona o ochraně ovzduší, která rozšířila povinnosti pro dodavatele kapalných paliv a stanovila nové cíle pro snižování emisí skleníkových plynů.
ERÚ připravil návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
Energetický regulační úřad připravil novelu vyhlášky, která upravuje způsob regulace cen v elektroenergetice a teplárenství. Změna reaguje na nedávnou úpravu zákona o cenách, podle níž už není možné určovat limitní cenu tepelné energie prostřednictvím cenového rozhodnutí či cenového výměru.
Veřejnost má možnost připomínkovat návrh nového Akčního plánu snižování hluku pro metropoli
Hlavní město zveřejnilo na svém portále životního prostředí strategický dokument Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2024.
Odpady:
Čeští vědci vyvinuli živé mikroroboty. Plují ve vodě jako hejna ryb a loví mikroplasty
Šetrný přístup pro likvidaci mikro- a nanoplastů z vody představili vědci z VŠB-TUO v časopise Americké chemické společnosti – ACS Nano. Základem jsou magneticky pohánění mikroroboti využívající živé bakterie.
Odpad z Jiříkova se konečně začne odvážet. Stát reaguje zpřísněním pravidel
Odvoz nelegálně uloženého odpadu z areálu bývalé textilky v Jiříkově na Děčínsku začne 9. září. Původně měla odpad na vlastní náklady odstranit společnost Roth International, která jej podle vyšetřovatelů do Česka nelegálně dovezla.
Další místo v Ostravě původně zamořené skládkou prokouklo
Stovky a stovky tun odpadů zmizely z další skvrny, černé skládky, na tváři Ostravy. V areálu řadových garáží v Ostravě-Mariánských Horách provedla na zakázku města Ostravy důkladný úklid společnost Ostravské lesy a zeleň.
Společnost ETW musí zlikvidovat plastový odpad z areálu v Lenešicích. Kam ho vozí, zjišťují i inspektoři
Z areálu bývalého cukrovaru v Lenešicích na Lounsku začala firma ETW odvážet plastový odpad. Nařídila to Česká inspekce životního prostředí. Kam společnost odpad vozí, se ale neví.
Ovzduší:
Hnutí ANO a SPD by nezavedly emisní povolenky na vytápění a pohonné hmoty
Nyní opoziční hnutí ANO a SPD by v případě vládního působení po říjnových sněmovních volbách nezavedly nové emisní povolenky na individuální vytápění domácností a na pohonné hmoty.
Klimatický paradox: Čína jako největší znečišťovatel, ale i přeborník v zelených technologiích
Nejhorší znečišťovatel, který nic nedělá, nebo země s příkladnou klimatickou politikou? Debaty o Číně a klimatické změně se většinou soustřeďují jen na tyto dva protilehlé póly, z nichž ale ani jeden podle odborníků nereflektuje realitu.
Energie:
Historický projekt Česka, miliardové investice a příležitosti pro region. MPO spustilo nový web k dostavbě Dukovan
Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový informační web dukovany.gov.cz, který přehledně představuje klíčový energetický projekt České republiky – výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech.
Kraj pomáhá obcím lépe se orientovat v problematice větrných elektráren
Moravskoslezský kraj připravil dokument Problematika větrných elektráren z pohledu obcí, který má obcím pomoci lépe se orientovat v právním rámci, rizicích i možnostech s shrnuje vše, co je potřeba při přípravě projektu zvážit.
Zbytečně platí tisíce. Lidé nechtějí odejít od nejdražších smluv na energie
Mezi domácnostmi je stále nejoblíbenější produkt na dodávky energií na dobu neurčitou, přestože má nejvyšší cenovku na trhu. Zákazníkům se podle dodavatelů do změny nechce. Při přechodu k jinému dodavateli však volí levnější fixy.
Francouzsko-německá energetická dohoda: Nový impuls pro Česko i celou EU
Německo a Francie se dohodly na společném postupu při formování evropské energetické politiky. Ten má zahrnovat i jadernou energii jako nízkouhlíkový zdroj.
Norsko chce těžit víc ropy a plynu. Ekologičtí aktivisté zuří
Norsko plánuje zvýšit těžbu ropy a plynu, aby pomohlo Evropské unii zbavit se ruské energie. Energetičtí experti však varují, že evropské země mohou být v budoucnu nejistými zákazníky. A klimatičtí aktivisté kvůli tomu zuří.
Voda:
Vodní hospodářství v roce 2024: na podporu směřovalo téměř 11,8 miliardy korun, povodně ukázaly potřebu investic
Ministerstvo zemědělství představilo Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky za rok 2024. Dokument potvrzuje, že loňský rok byl v ČR extrémní jak z pohledu teplotních podmínek, tak v oblasti hydrologie.
Brno nabude poslední pozemky potřebné pro výstavbu protipovodňových opatření v lokalitě Trnitá
Brněnští radní na své středeční schůzi doporučili zastupitelům schválit nabytí dvou klíčových pozemků v katastrálním území Štýřice. Jsou to poslední pozemky nutné pro výstavbu protipovodňových opatření.
Křižánky na Žďársku mají problémy s bakteriemi ve vodě. Většina z 80 vzorků není pitná
Křižánky na Žďársku chtějí co nejdřív začít stavět novou kanalizaci. Připravují vstup do vodohospodářského svazku a začínají shánět až 150 milionů korun na zaplacení stavby.
Dotace:
Dalších 300 milionů z OPŽP pomůže školám, nemocnicím i sociálním službám snížit náklady na energie
Modernější kuchyně, úspornější prádelny a nižší účty za energie. MŽP spolu se SFŽP ČR vyhlašují nové dotační výzvy, které cílí na zvýšení energetické účinnosti technologických procesů.
Životní prostředí a ekologie:
Městské lesy mají novou přírodní rezervaci. Nachází se kousek od Brna
Už deset přírodních rezervací aktuálně najdete na území Lesů města Brna. Tou nejnovější se stala koncem srpna oblast Nad Švédskou cestou, která se rozkládá na pravém břehu Svitavy nedaleko Blanska.
Brčka bez plastu, nebo daně? Planetě víc pomůžete tím, jak hlasujete u voleb, radí greenfluenceři
Na to, aby svým sledujícím vysvětlili třeba změnu klimatu, mají často jen desítky sekund. Takzvaní greenfluenceři na sociálních sítích poutavě vysvětlují složité, společensky naléhavé problémy.
Jídlo v nemocnicích škodí zdraví i planetě, ukázala podrobná analýza
Co člověk, to názor na jídlo v nemocnicích. Většinou ne pěkný. V Německu si k ověření osobních zkušeností vzali na pomoc data a výsledky ukázaly, že instituce lidskému zdraví mohou ve skutečnosti škodit – a spolu s ním i planetě.
Průmysl:
Vláda schválila investiční pobídky pro sedm strategických projektů
Po úspěchu získané investice společnosti Toyota vláda rozhodla o poskytnutí investičních pobídek, které budou firmám k dispozici od roku 2026 formou slevy na dani z příjmů. Podpořeno bylo sedm projektů z oblasti zdravotnictví, elektromobility, energetiky a stavebnictví.
Nesmí ohrozit průmysl. Fiala vyzval opět EU k přehodnocení klimatické politiky
Premiér Petr Fiala mluvil s předsedou Evropské rady Antóniem Costou mimo jiné o unijní klimatické politice. Je třeba ji přehodnotit tak, aby neohrožovala průmysl, uvedl Fiala na sociální síti X.
Dánsko v roli vzorného žáka. Průmysl podpořil masivní investice do elektrifikace
Dánský svaz průmyslu doporučil snížení daňového zatížení elektřiny na minimum a masivní podporu výstavbě nových udržitelných zdrojů a modernizaci energetických sítí.
Clean Industrial Deal: Nový směr pro evropský průmysl
Evropská komise na konci února představila strategii s názvem Clean Industrial Deal. Cílem je podpořit evropský průmysl tak, aby se stal konkurenceschopným, soběstačným a připraveným na ekologickou i technologickou transformaci.
MONITORING 9. 9. 2025
