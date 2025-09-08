Monitoring průmyslové ekologie | 30. 8. - 5. 9. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 30. 8. - 1. 9. 2025
Legislativa:
Vláda ČR představila Strategii ochrany biologické rozmanitosti do roku 2050
Strategie představuje klíčový strategický dokument vlády České republiky, který stanovuje národní priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biologické rozmanitosti na území ČR.
MŽP představilo Politiku krajiny ČR s výhledem do roku 2050
Politika krajiny je součástí komponenty 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem – aktivity 2.9.5 Stanovení politiky krajiny a krajinného plánování.
Odpady:
Digitální pasy výrobků i boj s freeridery: Roman Tvrzník z Elektrowinu popisuje, co čeká trh
Evropská unie připravuje novou směrnici o zpětném odběru elektrozařízení, která přinese výrobcům i prodejcům zásadní změny. Do hry vstupují digitální pasy výrobků, jež mají umožnit dohledat odpovědného výrobce i při online prodeji.
Děčín bojuje proti černým skládkám: Pomoci mohou také obyvatelé města
Přestože Děčín nabízí možnost bezplatného odevzdání většiny odpadu ve sběrných dvorech a věnuje se osvětě v oblasti odpadového hospodářství, problém s černými skládkami a nelegálním odkládáním odpadu přetrvává.
Na Karvinsku vznikne obří odpadové centrum. Místní o stavbě nevěděli
Obrovský šok zažili obyvatelé několika obcí na Karvinsku, když zjistili, že zanedlouho se má v blízkosti jejich domovů stavět obří centrum pro nakládání s odpady.
Obec zaplavili švábi. Nyní musí černá skládka, z níž lezou švábi, zmizet
Čtyři tisíce tun nelegálně uloženého plastového odpadu, který se měsíce hromadil v Lenešicích na Lounsku, konečně začaly mizet. Firma ETW, jež balíky na pozemky navezla, dostala příkaz odpad odklidit nejpozději do konce září.
Ovzduší:
Vědci z VŠCHT Praha vyvíjejí nové membrány pro účinné zachytávání oxidu uhličitého
Rada Libereckého kraje včera schválila projektový záměr IP LIFE ADAPT-CZ, jehož cílem jsou dlouhodobá opatření, která mají zvýšit odolnost České republiky k dopadům změny klimatu.
Praha zvažuje revoluci v taxi dopravě. Vozidla by podle návrhu měla být jen bezemisní
Běžný řidič po Praze najezdí za den průměrně 33 kilometrů. Vůz taxislužby oproti tomu násobně více, celých 260 kilometrů. Z velké části navíc bez pasažéra. Jejich počet navíc v posledních letech raketově roste.
Energie:
Energetika před volbami: Politici chtějí rychlejší povolování klíčové infrastruktury i levnější energii pro firmy
Na potřebě ještě výrazněji urychlit povolovací procesy pro stavby nových energetických zdrojů a liniových staveb přenosových a distribučních soustav se na předvolební debatě Hospodářské komory ČR k energetice shodli politici napříč politickými stranami.
Konec dvojího zdanění otevírá bateriím cestu k průmyslu
Od 1. října 2025 vstoupí v platnost nová pravidla Energetického regulačního úřadu, která zavádějí takzvanou Akumulaci 1. kategorie, která konečně řeší hlavní problém samostatných bateriových úložišť, kterým je dvojí zpoplatnění za kapacitu sítě.
Energetická soběstačnost začíná v malých obcích
Městys Žernov na Náchodsku dokazuje, že i malá obec může být průkopníkem moderní energetiky. V místě, kde žije jen něco přes tři stovky obyvatel, vzniká unikátní komunitní centrum.
Energie zdraží i o desítky tisíc. Dopad emisních povolenek si přečtete ve faktuře
Zatímco evropští politici stále diskutují, zda systém ETS 2 upravit, odložit nebo zcela zrušit, dodavatelé energií se již na jeho zavedení připravují a postupně jej promítají do nových smluv.
Čistá energie není zadarmo. Zelené technologie živí další klimatické krize
Lidstvo se dlouhá desetiletí snaží najít co nejvíce způsobů, jak zamezit zhoršující se klimatické krizi. Nejčastěji se nejen prosazují, ale také dotují tzv. obnovitelné zdroje energie, které ale mají i odvrácenou stranu.
Voda:
Brno zlepší protipovodňovou ochranu – město vypracuje nebo aktualizuje tři důležité dokumenty
Loňské podzimní povodně zasáhly většinu Česka. Situace byla i v Brně dramatická a prověřila spolupráci všech dotčených institucí. Na základě zkušeností a poznatků nechá město vylepšit protipovodňovou ochranu.
Velké opravy ve Štěchovicích pokračují na druhém soustrojí. Na plný výkon se elektrárna vrátí v listopadu
Na vodní elektrárně ve Štěchovicích pokračují největší letní opravy posledních let. Energetici při nich opravují mj. rychlouzávěr, generátor a turbínu i řídicí systém.
Jihlava postaví za 62 milionů korun vodovod
Jihlavská radnice se chystá zahájit další stavbu, která pomůže zlepšit zásobování krajského města pitnou vodou. Do konce příštího roku vybuduje severovýchodní větev vodovodu.
Množství spotřebované vody v brněnské vodárenské soustavě loni rostlo
Množství spotřebované vody v brněnské vodárenské soustavě loni znovu mírně rostlo na 29,8 milionu metrů krychlových vody, meziročně zhruba o 200.000.
Dotace:
MŽP i v roce 2026 podpoří dobrovolnické a osvětové projekty zapojující veřejnost do přímé péče o přírodu
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2026. Celkově vyčlenilo na podporu neinvestičních projektů zaměřených na ochranu přírody 20 milionů korun.
Úspěšná výzva na účinnější čištění odpadních vod v krasových oblastech pokračuje
Ministerstvo životního prostředí letos v únoru vyhlásilo výzvu na zlepšení čištění odpadních vod pro obce v Českém a Moravském krasu s celkovou alokací 200 milionů korun. Velký zájem jasně ukázal, že je potřeba v podpoře pokračovat.
Životní prostředí a ekologie:
Červnové šetření CVVM: Jak Češi hodnotí ochranu životního prostředí?
Respondenti byli dotazování na to, jaký mají zájem o informace o stavu životního prostředí a zda je těchto informací dostatek, jak se Česká republika stará o jeho ochranu a také měli ohodnotit činnost vybraných úřadů a institucí.
Revitalizace Mánesových sadů v Ústí nad Labem má svého dodavatele
Rada města schválila výběr dodavatele pro dlouho očekávanou revitalizaci Mánesových sadů. Projekt provede společnost Metrostav DIZ s.r.o. za cenu o více než šest milionů korun nižší, než byla předpokládaná hodnota zakázky.
Ničení přírody v Číně: Od Maových kampaní k intenzivní těžbě, dopady pociťují Číňané dodnes
Poručíme větru, dešti? Už je to téměř 70 let, co čínský diktátor Mao Ce-tung vyhlásil válku přírodě. S extrémními jevy počasí jako jsou povodně či vlny veder nebo se silným znečištěním ovzduší, které si v Číně každý rok vyžádají přes milion obětí, se však zdá, že si příroda připravila odvetu.
Plánovaný kamenolom u Bukova: Lidé se bouří, těžaři argumentují potřebou surovin
Záměr otevřít nový kamenolom u obce Bukov u Hořoviček na Rakovnicku vyvolal silnou odezvu mezi místními obyvateli. Proti projektu společnosti České štěrkopísky vznikla petice, kterou podepsalo téměř 800 lidí a chystá se veřejné projednání.
Průmysl:
Budoucnost českého průmyslu představí Národní centrum Průmyslu 4.0 a partneři na MSV 2025
Národní centrum Průmyslu 4.0 a RICAIP Testbed Praha při ČVUT otevírají návštěvníkům Mezinárodního strojírenského veletrhu 2025 brány Digitální továrny 2.0 – expozice, kde se setkávají špičkové technologie, umělá inteligence a chytré služby s konkrétními přínosy pro firmy.
Ocel a průmysl jako pilíř stability. Češi volají po jejich ochraně
Průmysl a zejména ocelářství zůstává v očích české veřejnosti symbolem národní identity i zárukou ekonomické stability. Potvrzuje to aktuální kvantitativní výzkum agentury STEM/MARK.
Společnost onsemi ocenila rektora VUT za přínos k rozvoji českého polovodičového průmyslu
České polovodičové odvětví by v současnosti uvítalo přibližně tři tisíce dalších odborníků. I proto Národní polovodičová strategie klade mezi své cíle rozvoj lidských zdrojů a podporu vzdělávání v tomto oboru.
