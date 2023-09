Monitoring průmyslové ekologie | 26. 8. - 1. 9. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 26. - 28. 8. 2023



Chemie:



Vědci zpevnili beton o 30 procent pomocí kávové sedliny

| Otechnice.cz |

Lidé ročně vyprodukují asi 4,4 miliardy tun betonu. Při tomto procesu se spotřebuje asi 8 miliard tun písku, což částečně vedlo v posledních letech k akutnímu nedostatku této stavební komodity. Současně za stejné období vyprodukujeme asi 10 miliard kilogramů použité kávové sedliny. A právě kávovou sedlinu objevil tým výzkumníků z australské RMIT University jako náhradu křemene při výrobě betonu, která ve správném poměru poskytuje výrazně pevnější chemické spojení než samotný písek.



Odpady a recyklace:



Plánované projekty výstavby ZEVO v Česku

| Prumyslovaekologie.cz |

Bez nadsázky by se dalo říci, že s projekty na energetické využití odpadů se roztrhl pytel a boj o každou tunu odpadu právě začíná. Doba je ideální. Novela zákona o odpadech už nějakou dobu platí a na výstavbu zařízení je možné získat podporu z Modernizačního fondu. První z připravovaných projektů již povolení získaly, další jsou na řadě v září.



Babičku, holku ani psa byste v parku nenechali! Tak to nedělejte ani s odpadky

| Komunalniekologie.cz |

Vašek Matějovský radí v novém spotu Pražských služeb, jak se chovat v městském parku a předcházet tak vzniku nepořádku. Jde o celoroční problém, který především v létě umocňuje teplé počasí.



Nápojový karton - třídění a využití

| Enviweb.cz |

Nápojové kartony, obecně známé jako tetrapaky, jsou kompozitní (neboli kombinované) obaly, které jsou složené z několika druhů materiálů. Přibližně tři čtvrtiny tvoří celulóza vyrobená ze dřeva - tedy z obnovitelného přírodního zdroje.



Ovzduší a klima:



Kvalitu ovzduší v Dobříši bude příští rok sledovat monitorovací zařízení

| Komunalniekologie.cz |

Dalším středočeským městem, kde bude krajské monitorovací zařízení na měření kvality ovzduší, bude v roce 2024 Dobříš. Rada kraje schválila smlouvu s městem Dobříš o výpůjčce pozemku, kde bude zařízení umístěno.



Emise CO₂ v zemích EU v prvním čtvrtletí letošního roku i přes růst ekonomiky klesly

| Oenergetice.cz |

Země Evropské unie vyprodukovaly v prvním čtvrtletí letošního roku 941 milionů tun ekvivalentu CO₂, což představuje téměř 3% pokles ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Eurostat upozornil, že pokles emisí skleníkových plynů nastal při růstu ekonomiky, když hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o 1,2 %.



Energetika:



Obliba tepelných čerpadel stále roste. Podle čeho vybrat ten správný typ?

| Prumyslovaekologie.cz |

Tepelná čerpadla jsou velmi oblíbenou variantou ekologického a ekonomického vytápění nemovitostí. Zájem o jejich instalaci neustále roste. V prvním pololetí letošního roku bylo v ČR dodáno 40 tisíc tepelných čerpadel, což je meziroční nárůst o 60 %.



Bezpečnější baterie – nový úkol pro agenturu ECHA

| Prumyslovaekologie.cz |

ECHA podpoří Evropskou komisi při identifikaci látek vzbuzujících obavy, které se nacházejí v bateriích nebo se používají při jejich výrobě a dále připraví návrhy na omezení látek v bateriích.



Španělský Asterion koupí energetickou firmu Steag, porazil tak Křetínského

| Oenergetice.cz |

Španělská investiční společnost Asterion Industrial Partners, která se zaměřuje na infrastrukturu, se dohodla na koupi německé energetické společnosti Steag. Zvítězila tak nad nabídkou českého podnikatele Daniela Křetínského. Jeho Energetický a průmyslový holding (EPH) a Asterion byly posledními dvěma zájemci. Informovala o tom dnes s odvolání na obeznámené zdroje agentura Reuters. Finanční pozadí transakce agentura nerozvádí.



Nejlidnatější německá spolková země zrušila kontroverzní pravidlo minimální vzdálenosti větrných elektráren od obydlí

| Oenergetice.cz |

Nejlidnatější německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko zrušila kontroverzní pravidlo minimální vzdálenosti větrných elektráren od obydlí, uvedl webový listu Frankfurt Allgemeine Zeitung. Tato spolková země se tak stala jednou ze tří německých zemí, které podobné pravidlo plošně nevyužívají.



Voda:



Brno: Svět vodojemů propojily podzemní chodby, areál otevře příští rok

| Komunalniekologie.cz |

Skupiny návštěvníků zatím procházejí po staveništi. Míří do dvou vodojemů, které jsou přístupné už od loňského podzimu, třetí na svou slavnou chvilku ještě čeká. Jeho otevření je součástí druhé etapy rekonstrukce areálu na Žlutém kopci, která vstupuje do závěrečné fáze. Práce by měly být hotové ještě letos.



Přerov napojí 148 domácností na novou kanalizaci

| Komunalniekologie.cz |

Stavba kanalizace v přerovské místní části Penčice byla zahájena. Přijde na téměř 98 milionů korun, investorem je společnost Vodovody a kanalizace Přerov, která bude na tuto akci čerpat dotaci ve výši asi 48 milionů.



Pozadí příprav pro vypouštění přečištěné vody z jaderné elektrárny Fukušima Daiči

| Oenergetice.cz |

Japonská vláda požádala 22. srpna 2023 společnost Tokyo Electric Power Company o zahájení příprav na vypuštění přečištěné vody do oceánu. Voda je dosud skladována v areálu poškozené jaderné elektrárny Fukušima Daiči. Dne 24. srpna 2023, bylo vypouštění přečištěné vody z JE Fukušima Daiči zahájeno.



Ochránci přírody budou v mokřadech zkoumat vliv meliorace

| Nase-voda.cz |

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) bude v Sedmihorských mokřadech v Českém ráji zkoumat vliv meliorace na hladinu podzemní vody. Testování potrvá tři roky. V tiskové zprávě o tom informoval iniciátor projektu Vojtěch Šťastný z místní organizace ČSOP Bukovina.



Radní Zlínského kraje podpořili vodohospodářské projekty 15 obcí

| Nase-voda.cz |

Radní Zlínského kraje podpořili vodohospodářské projekty 15 obcí, dotace dosáhnou téměř 37 milionů korun, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Projekty zajistí lidem zásobování kvalitní pitnou vodou a čištění odpadních vod. Dotace musí potvrdit krajské zastupitelstvo, rozhodovat o tom bude 11. září.



Na projekty zaměřené na zadržení vody v krajině dá Liberecký kraj devět mil.Kč

| Nase-voda.cz |

Na projekty zaměřené na zadržení vody v krajině rozdělí letos Liberecký kraj téměř devět milionů korun. Peníze z dotačního programu získá 18 projektů, jeden nesplnil podmínky, dotace musí ještě schválit zastupitelstvo, řekl dnes ČTK krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti). Projekty zaměřené na zmírnění dopadů sucha podporuje Liberecký kraj ze svého dotačního programu od roku 2019, za tu dobu podpořil 85 projektů, na které rozdělil bezmála 45 milionů korun.



Příroda a ekologie:



Čekání dlouhé 75 let. Soutok je blízko, aby se stal 27. chráněnou krajinnou oblastí v Česku

| Cc.cz |

Největší komplex lužních lesů ve střední Evropě a také domov pro různé ohrožené druhy dělá ze Soutoku krajinu hodnou ochrany.



V Česku žijí tisíce druhů opylovačů, ti divocí jsou podle vědce ohrožení

| Ekolist.cz |

V Česku žije několik tisíc druhů opylujícího hmyzu, ten divoký je na rozdíl od chované včely medonosné ohrožený. Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd ČTK řekl, že mezi opylovače patří například divoké druhy včel, někteří brouci, denní i noční motýli nebo pestřenky. Každý má podle vědce své specifické místo v ekosystému. Hmyz je potřeba chránit, nejlépe ochranou jeho životního prostředí, bez toho hrozí podle vědce kolaps ekosystémů.



Věda a výzkum:



V plzeňském Borském parku je nové hřiště s fyzikálními herními prvky

| Ekolist.cz |

Nové hřiště s fyzikálními herními prvky dokončila Plzeň ve svém Borském parku. V největším městském parku přibylo šest zastavení, kde si mohou děti i dospělí vyzkoušet jevy například z oboru optiky či akustiky v souvislosti s dalšími fyzikálními ději a veličinami jako je práce, síla a podobně. U každého prvku je informační cedule s popisem prvku a správným použitím, aby daný fyzikální jev fungoval, řekl ČTK primátorův náměstek Aleš Tolar (STAN).



Odolnost společenstev rostlin dokáží podle vědců zvýšit tzv. skákající geny

| Ekolist.cz |

Pozitivní vliv na společenstva rostlin mají podle vědců takzvané skákající geny, které dokážou zvýšit jejich odolnost vůči konkurenci. Skákající geny jsou parazitická DNA v rostlinách. Přestože na jednotlivou rostlinu mají tyto geny spíše negativní vliv, na úrovni populací rostlin zvyšuje gen jejich produktivitu. Na studium rozmanitosti uvnitř druhů rostlin se zaměřili vědci z Botanického ústavu Akademie věd (BÚ AV ČR), jejich studii publikoval časopis Journal of Ecology.



Jiří Kozák: Vědecká diplomacie je naší prioritou

| Vedavyzkum.cz |

Vědecká diplomacie byla na Ministerstvu zahraničních věcí ČR přítomna vždy, ale až nyní je skutečnou prioritou. I proto bylo v dubnu letošního roku zřízeno nové oddělení vědecké diplomacie. I to v rozhovoru pro Czexpats in Science říká první náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák. Česká věda má podle něj v zahraničí často mnohem lepší jméno, než si doma myslíme.



Jak se zkoumá skrytý svět atomů a molekul krystalu

| Vedavyzkum.cz |

Krystal je v naší představě průhledný, zářivý a krásný. Ve skutečnosti je to ale především 3D stavebnice z atomů a molekul. Jakými metodami se dá proniknout do jejího nitra? Jak se vyvíjel krystalografický výzkum v Československu a co vše se dá v současné době díky detailnímu poznání krystalové struktury až do nanoúrovně zjistit? Přečtěte si článek z dílny Akademie věd ČR.



Poruchy motorů u elektromobilů dokážou odhalit matematické algoritmy

| Vedavyzkum.cz |

Najít poruchu elektromotoru není vždy snadné. K její efektivní diagnostice lze ale využít nové matematické algoritmy s parametrickým odhadem. Vývojem se několikátým rokem zabývá doktorand z VUT v Brně a výzkumník na CEITEC VUT Lukáš Zezula. Jeho algoritmy dokážou detekovat nejen přítomnost poruchy, ale i její lokaci a závažnost. Využití mají i při následné kompenzaci poruch – tak, aby elektromobil zůstal provozuschopný i s poškozeným motorem.



Jakub Toman: Jezte rozmanitě a střídejte značky, vyhnete se nežádoucím mykotoxinům

| Vedavyzkum.cz |

Jak skloubit povinnosti vědce a pedagoga? Zvládá laboratorní sterilitu chaotický člověk? Co a jak prakticky učit studenty (nejen) biologie? Dá se v dnešní době jíst zdravě a co znamená „kupovat kvalitní potraviny”? Odpovídá doktor biologie a ekologie Jakub Toman z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.



Lesnictví a zemědělství:



Speciální úl hubí včelí roztoče pomocí sluneční energie, z ČR míří i do Japonska

| Ekolist.cz |

Pomocí sluneční energie hubí roztoče kleštíka včelího termosolární úl. Jde o český vynález, který prorazil i do světa. Včelstva v něm mají již tisíce včelařů. Nově míří na japonský trh. Firma Apis Innovation také vyvíjí s vědci antivirový přípravek pro včely, začne ho prodávat zřejmě příští rok. ČTK to na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka řekl Tadeáš Nováček z marketingu firmy.



Průmysl a obchod:



Přechodné období pro CBAM se blíží, Komise zveřejnila pravidla

| Prumyslovaekologie.cz |

Od října začne platit přechodné období pro nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Evropská komise minulý týden přijala pravidla, která upravují provádění mechanismu právě v této fázi.



Jihočeské on-line tržiště potravin pro školy chce MZe využít i v jiných krajích

| Ekolist.cz |

Přes virtuální tržiště potravin od místních výrobců, které spustil loni na podzim Jihočeský kraj s agrární komorou, se prodalo zboží za šest milionů Kč. Berou ho školní jídelny i dětské domovy. Ministerstvo zemědělství chce projekt využít i v jiných krajích, řekl na agrosalonu Země živitelka jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Zapojilo se 92 jídelen nejen z krajských škol a 58 potravinářů a zemědělců, řekla ČTK ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná. Nejvíc jdou na odbyt maso a mléčné výrobky. Cílem tržiště je, aby děti jedly co nejvíc čerstvých a zdravých jihočeských potravin.



Legislativa:



Sbírka zákonů: Vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

| Prumyslovaekologie.cz |

25. srpna byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.



Životní prostředí:



Prvních 10 minut školení o nebezpečnosti azbestu se lidé usmívají a nechápou, v čem je problém, říká odborník z UNDP

| Ekolist.cz |

„Proč jsme to nevěděli dřív? ptají se obyvatelé Ukrajiny, když pochopí, jak nebezpečný azbest je,“ pokračuje Denys Pavlovskij. Ukrajina totiž výrobky z azbestu používala ještě dlouho poté, co se prokázalo, že azbest způsobuje rakovinu a další nemoci. Zákaz výroby azbestu a prodeje nových výrobků se podařilo prosadit teprve loni. O tom, proč to tak dlouho trvalo a proč je to důležité zrovna během války, jsme si povídali s odborníkem UNDP na azbest Denysem Pavlovským.

