Monitoring průmyslové ekologie | 25. - 30. 4. 2026

MONITORING 25. - 27. 4. 2026
Legislativa:
První návrh Národního plánu na obnovu přírody je nyní otevřený k připomínkám veřejnosti
| Prumyslovaekologie.cz |
Odolná krajina, která nabízí dostatek místa pro pestré ekosystémy, zdravá půda, zadržování vody a návrat dříve běžných druhů rostlin i živočichů včetně opylovačů. Tak by měla vypadat budoucí Česká republika.
Odpady:
České odpadové hospodářství míří od skládkování k technologické logistice
| Prumyslovaekologie.cz |
Česko patří v odpadovém hospodářství k evropské špičce – přesto ho čeká zásadní změna. Od skládkování se bude muset rychle posunout k efektivnímu využívání surovin.
Švédské výměnné burzy použitého oblečení pomáhají redukovat odpad
| Ekolist.cz |
Alva Palosaari Sundmanová celé hodiny prohledávala věšáky se secondhandovým oblečením ve Stockholmu, aby našla ty správné použité džíny. Studentka byla jednou ze stovek lidí, kteří se zúčastnili každoroční výměnné burzy oblečení v komunitním centru ve švédském hlavním městě.
Třídění odpadu až ke dveřím. Pardubice rozšiřují systém do dalších částí
| Pardubickydenik.cz |
Systém třídění odpadu „door-to-door“, kdy lidé třídí plast a papír přímo u svých domů, se v Pardubicích dál rozšiřuje. Nově se zapojují další městské části.
Za tu nádobu lidé trhají ruce. Městský kompostér už je na každé druhé zahradě
| iDNES.cz |
Obrovský zájem mají občané Havlíčkova Brodu o kompostování na vlastní zahradě. Svědčí o tom rychlost, s jakou si obyvatelé rozebrali bezmála 400 kompostérů, jež radnice do domácností letos rozdala.
Ovzduší:
Ochrana klimatu není hrdinství, ale nutnost
| Prumyslovaekologie.cz |
Den Země připadá tradičně na 22. dubna a zahrnuje po celém světě pestrou škálu aktivit, které připomínají, že prostředí, ve kterém žijeme, není samozřejmostí a měli bychom o něj cíleně pečovat.
ETS je obchod s uměle vytvořenou komoditou, míní Gavor. Emise jsou realita, říká Svárovská
| CT24.cz |
„Věřím, že se dožiju dne, kdy budou zrušeny emisní povolenky,“ řekl Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Analytik poradenské společnosti ENA Jiří Gavor je názoru, že systém sice není nastavený ideálně, ale zrušit se nedá.
Fotbalové mistrovství vyprodukuje obří emise. Samo se potýká s nepřízní klimatu
| CT24.cz |
Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 bude v mnoha ohledech přelomové. Tento „největší šampionát historie“ může být zároveň i klimaticky nejproblematičtější. Odhady naznačují, že celková uhlíková stopa turnaje přesáhne devět milionů tun emisí odpovídajících ekvivalentu oxidu uhličitého.
Energie:
Baterie už nejsou jen doplněk fotovoltaiky. Roste význam i mobilních úložišť
| Prumyslovaekologie.cz |
Bateriová úložiště se stávají aktivním prvkem, který firmám pomáhá řídit spotřebu, reagovat na ceny elektřiny a vstupovat na energetické trhy. Lex OZE III otevřel prostor nejen pro velkokapacitní stacionární úložiště, ale i pro mobilní baterie.
Proč Češi topí propanem? Průzkum ukazuje, že rozhoduje pohodlí, jednoduchý provoz i nezávislost na síti
| Prumyslovaekologie.cz |
Propanové vytápění si v posledních letech získává stále silnější pozici. A není to náhoda. Podle dotazníkového šetření rozhoduje především to, jak topení funguje v každodenním životě.
Fotovoltaika je nutností, ale často nestačí. Firmy musejí investovat i do jiných opatření
| iDNES.cz |
Desítky i stovky milionů korun investovaly v posledních deseti letech firmy v Moravskoslezském kraji do zvýšení své energetické soběstačnosti. Hlavním důvodem je nejčastěji vysoká a často nepředvídatelná cena energií.
Evropská komise tlačí na včasné doplnění zásob plynu, plošné cenové stropy zatím neplánuje
| oEnergetice.cz |
Evropa vstupuje do dalšího energeticky napjatého období. Válka s Íránem, která zásadně narušila globální trhy s plynem, komplikuje přípravy na nadcházející topnou sezonu. Členské státy se pravděpodobně nedostanou na požadovanou úroveň naplnění zásobníků ve výši 90 %.
40 let po Černobylu: polovina Rakušanů říká, že odmítat jádro si už nemůžeme dovolit
| Info.cz |
Ve všech průzkumech po jaderné havárii v Černobylu Rakušané drtivou většinou odmítali využívání jaderné energie. To se ale po 40 letech od černobylské katastrofy začíná měnit.
Voda:
Praha dokončila výstavbu dešťové kanalizace ve Velké Chuchli, stane se součástí protipovodňové ochrany
| Komunalniekologie.cz |
Praha projednala dokončení stavby dešťové kanalizace umožňující odvodnění území severně od Dostihové ulice ve Velké Chuchli. Nová kanalizace má délku 627 metrů a zároveň se stala součástí protipovodňové ochrany hlavního města.
‚Voda někomu nateče do obýváku.‘ Brantice na Bruntálsku hledají lepší protipovodňovou ochranu
| iROZHLAS.cz |
Brantice na Bruntálsku chtějí lepší protipovodňovou ochranu v místní části Radim. Nenápadný potok Krasovka tam při povodni v roce 2024 působil velké problémy. Odborníci pracují na nové studii, jak potížím zabránit.
Za málo peněz hodně vody. Jak se dá za minimálních nákladů zajistit pitná voda ve městech globálního jihu
| Lidovky.cz |
Pokračující klimatická změna vyhání stále více lidí z venkova do měst, což vytváří tlak na infrastrukturu a služby. To se týká i dodávek vody v afrických městech.
Zapomenutý král energie: Voda drží Evropu nad vodou
| Ekonomickydenik.cz |
Zatímco Evropa slaví rekordní instalace solárních panelů a větrných turbín, jeden obnovitelný zdroj zůstává poněkud v pozadí veřejné pozornosti. Přitom právě vodní energie představuje nejstabilnější pilíř zelené transformace kontinentu.
Životní prostředí a ekologie:
Ze střední školy rovnou k řešení ekologických problémů regionu
| Prumyslovaekologie.cz |
V Ústeckém kraji, který býval symbolem ekologické zátěže, vzniká nové partnerství zaměřené na výchovu budoucích enviromentálních odborníků.
Na zpřístupnění rybníku i další výsadbu zeleně dá Ostrava šest milionů korun
| Komunalniekologie.cz |
Téměř šest milionů z Fondu životního prostředí města Ostravy letos přispěje k revitalizaci veřejného prostoru, vysázeny budou další stromy, květiny, lidé budou moci odpočívat v přírodě.
Motoristé škrtají finance národních parků, řekl Šmída. Měly rezervy, oponoval Gregor
| CT24.cz |
V národních parcích probíhají personální čistky, škrtají se finance a „jde se na ruku konkrétním sponzorům“, prohlásil v Událostech, komentářích člen sněmovního výboru pro životní prostředí Martin Šmída.
„Zničili jsme přírodu málo?“ Plán na plošné trávení hrabošů budí emoce
| SeznamZpravy.cz |
Ministerstva zemědělství a životního prostředí plánují v rámci boje proti přemnoženým hrabošům povolit plošné rozhazování jedu po polích. Většina čtenářů v diskuzi se obává dopadů na životní prostředí.
Průmysl:
EU dohodla nová ochranná opatření pro ocelářský trh – cla nahoru, kvóty dolů o 47 %
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropský parlament a Rada EU dosáhli v pondělí večer politické dohody o nové podobě ochranných opatření pro evropský trh s ocelí. Provizorní dohoda zavádí nižší dovozní kvóty.
Autům odzvonilo. Německo chce zachránit svou ekonomiku zbrojařskou výrobou
| iDNES.cz |
Německo v minulých letech ekonomicky těžilo z modelu postaveného především na strojírenství a automobilovém průmyslu. Tato strategie se však nyní otřásá v základech. Berlín doplácí na tvrdou konkurenci z Číny, slábnoucí globální poptávku i rostoucí geopolitickou nejistotu.
