Ze střední školy rovnou k řešení ekologických problémů regionu

V Ústeckém kraji, který býval symbolem ekologické zátěže, vzniká nové partnerství zaměřené na výchovu budoucích enviromentálních odborníků. Fakulta životního prostředí UJEP (FŽP) a Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse v Děčíně – Libverdě uzavřely dohodu o spolupráci.
Libverda se nově stane fakultní školou. Obě instituce přitom spojuje nejen podobné odborné zaměření, ale i silná vazba na region. „Chceme vytvořit přirozený vzdělávací systém. Libverda má v našem kraji neotřesitelnou tradici a pro nás je naprosto logickým partnerem při výchově generace, která jednou převezme zodpovědnost za krajinu a klima v našem regionu,“ říká proděkan pro vnější vztahy FŽP UJEP doc. Pavel Krystyník.
Škola s historií
Děčínská škola patří k nejstarším institucím svého druhu v zemi. Její historie sahá hluboko do 19. století, ale dnes se zaměřuje na moderní ekologii, udržitelné zemědělství a veterinární obory. „Naši studenti už během střední školy získávají silné ekologické povědomí a praktické dovednosti. Díky statusu fakultní školy jim nyní otevíráme dveře k akademickému světu. Uvidí, že jejich práce v terénu má přímé pokračování ve vědě a výzkumu na univerzitě,“ uvádí ředitel školy Ing. Libor Kunte, Ph.D. Fakulta životního prostředí UJEP vznikla, jako první svého druhu v zemi, před 35 lety, aby vychovala odborníky, kteří zachrání průmyslem zničenou přírodu v Ústeckém kraji.
Den Země jako začátek spolupráce
Začátkem spolupráce se symbolicky stal Den Země 22. dubna. FŽP připravila přímo v areálu školy program pro vyšší ročníky. Studenti se během něj setkali s akademiky, vyzkoušeli si chemické experimenty, nahlédli do biologických praktik a zapojili se do environmentálního kvízu.
„Ukazujeme studentům, že studium životního prostředí není jen o teorii v lavicích, ale o reálném dopadu na místo, kde žijí. Chceme, aby viděli, že jako odborníci mohou v Ústeckém kraji skutečně něco změnit,“ doplňuje Krystyník. Program byl koncipován tak, aby přiblížil studium na fakultě i reálné uplatnění absolventů. „Pokud chceme, aby náš kraj vzkvétal, musíme si odborníky vychovat doma a dát jim důvod zde zůstat. Tato spolupráce je přesně tím krokem, který propojuje ambice mladých lidí s potřebami moderního regionu,“ uzavírá ředitel Libor Kunte.
