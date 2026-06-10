Prahu čeká poslední setkání v rámci cyklu diskuzí nad klimatickým plánem. Tématem budou vedra ve městě

Hlavní město pořádá ve středu 10. června 2026 poslední setkání ze série nazvané Pražský klimatický dialog. Jehotématem budou tentokrát vedra ve městech. Setkání se může zúčastnit také veřejnost zcela zdarma, nutná je registrace.
Mezi řečníky budou například náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Komrsková, meteorolog a klimatolog Pavel Zahradníček nebo specialista adaptace na změnu klimatu Jan Richter. Setkání se uskuteční od 16.00 do 18.00 hodin v Centru architektury a městského plánování v Praze 2. V rámci posledního setkání nad klimatickým plánem se bude diskuze týkat například toho, jak rychle a proč se otepluje centrum Prahy, jaké adaptační projekty město realizuje a proč je důležité vysazovat co nejvíce stromů v ulicích, ačkoli je jejich výsadba složitá.
Jednotliví řečníci i veřejnost se budou v rámci setkání zabývat také podporou adaptačních opatření a dalších zajímavostí i detailů k vlnám veder, přehřívání a efektu městského tepelného ostrova. Diskuze se dotkne konkrétních opatření ve veřejném prostoru – od výsadby zeleně a hospodaření s dešťovou vodou až po proměnu ulic, náměstí a vnitrobloků. Setkání se uskuteční ve středu 10. června 2026 od 16.00 do 18.00 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Emauzského kláštera na Praze 2. Bližší informace jsou k dispozici zde.
Diskuse se může zúčastnit také veřejnost, lidé se mohou ptát na otázky k tématu a přispět některými podněty ke zlepšení situace v Praze. Diskutovat bude k tomu tématu Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatu, Pavel Zahradníček, meteorolog a klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu, dále David Hora, arborista a vedoucí autor pražských standardů pro uliční stromořadí, Jan Richter, specialista adaptace na změnu klimatu z Magistrátu hl. m. Prahy, a Barbora Týcová, projektová manažerka spolku Vnitrobloky Bieno.
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