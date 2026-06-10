RecykloMise 2026 zná své vítěze. Děti z celé republiky ukázaly, jak mluvit o elektroodpadu srozumitelně a kreativně

Krátká videa, kreativní nápady a důležité environmentální poselství. Děti z různých koutů České republiky se i letos zapojily do osvětové soutěže RecykloMise, kterou pořádá společnost REMA Systém ve spolupráci s REMA Battery. Prostřednictvím krátkých videí ukázaly, jak vnímají téma elektroodpadu, použitých baterií i správného třídění.
Soutěžní příspěvky získaly během veřejného hlasování na sociálních sítích více než 20 000 zobrazení. Hlavní cenu si letos odnáší Základní škola a mateřská škola Herálec. Soutěž RecykloMise je součástí osvětového projektu Chytrá recyklace, jehož cílem je přibližovat dětem i veřejnosti význam zpětného odběru elektrozařízení a podporovat odpovědné chování k životnímu prostředí. Školní kolektivy měly i v letošním ročníku za úkol vytvořit krátké video zaměřené na recyklaci vysloužilých elektrozařízení a odpadních baterií. Vznikla tak pestrá série příspěvků, které téma zpracovávaly formou hraných scének, osvětových spotů i animací.
„Děti často dokážou vysvětlit složitá témata jednodušeji než dospělí. Právě proto mají jejich videa schopnost oslovit nejen spolužáky, ale i rodiče a širší veřejnost,“ říká Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém, která patří mezi tři největší kolektivní systémy zajišťující sběr odpadních elektrozařízení působící v České republice.
Vítězem druhého ročníku soutěže RecykloMise se stali žáci 2. třídy Včelích medvídků ze Základní školy a mateřské školy Herálec. Jejich animovaný příběh „Včelí medvídci a MISE RecykloMise“ zaujal veřejnost originálním zpracováním tématu recyklace elektroodpadu a získal více než 340 reakcí a 5 500 zhlédnutí. „RecykloMise dětem umožnila spojit kreativní práci s důležitým environmentálním tématem. Při tvorbě videa si přirozenou formou rozšířily znalosti o recyklaci elektrozařízení a zároveň si vyzkoušely práci s animací. Velmi si vážíme toho, že jejich úsilí ocenila také veřejnost,“ říká Marcela Medová, třídní učitelka 2. třídy Včelích medvídků ze Základní školy a mateřské školy Herálec.
Za první místo si žáci odnášejí projektor od společnosti Vodafone Czech Republic, zážitkový workshop o recyklaci od společnosti PRAKTIK system a tři repasované notebooky. „Projekt RecykloMise nám dává velký smysl, protože hravou formou propojuje digitální svět s odpovědností za jeho dopady. Děti dnes technologie běžně používají, ale stejně důležité je, aby rozuměly i tomu, co se s nimi děje ve chvíli, kdy doslouží. Soutěž jim toto téma přibližuje prakticky, kreativně a jazykem, který je jim vlastní,“ říká Zuzana Holá ze společnosti Vodafone Czech Republic.
Projekt RecykloMise tak i ve svém druhém ročníku potvrdil, že děti mohou být důležitými nositeli změny. Nejen tím, že se samy učí správně třídit, ale také tím, že dokáží téma recyklace elektroodpadu přiblížit tak, že mu jejich okolí rozumí. Organizátoři proto chtějí v soutěži pokračovat i v dalších letech a dále rozšiřovat zapojení škol napříč Českou republikou.
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